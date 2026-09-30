Alza rozjela LEGO Days! Přes 160 stavebnic koupíte se slevou až 15 %

Komerční sdělení: Jestli si chcete udělat radost novým LEGO setem nebo už pomalu řešíte dárky na Vánoce, Alza spustila akci, která stojí za pozornost. V rámci LEGO Days totiž zlevnila více než 160 stavebnic napříč prakticky všemi oblíbenými řadami. V nabídce najdete LEGO Star Wars, Technic, Speed Champions, Harry Potter, Minecraft, Botanicals, Creator, City, Friends, Fortnite, Ideas, Disney a spoustu dalších. Akce přitom běží jen krátce, konkrétně od 29. září do 4. října.
LEGO se slevou až 15 %
Princip akce je jednoduchý. U vybraných stavebnic stačí při nákupu použít příslušný slevový kód, přičemž nejčastěji narazíte na LEGODNY10 nebo LEGODNY15. A právě 15% sleva už dokáže u dražších stavebnic ušetřit poměrně zajímavou částku.
Za pozornost stojí například LEGO Botanicals 10313 Kytice lučního kvítí s 939 dílky, kterou lze s kódem LEGODNY15 koupit za 1 044 Kč. LEGO Botanicals 10311 Orchidej se 608 dílky vychází na 934 Kč a menší LEGO Botanicals 10343 Miniaturní orchidej dokonce na 467 Kč. Velmi zajímavě vychází také LEGO Creator 3 v 1 31165 Divoká zvířata: Pandí rodinka za 694 Kč nebo LEGO Minecraft 21268 Domeček Prasátka za pouhých 347 Kč.
Ferrari, Pán prstenů i Harry Potter
Akce ale rozhodně není jen o levnějších setech. Fanoušci Formule 1 mohou sáhnout například po LEGO Technic 42207 Auto Ferrari SF-24 F1 s 1 361 dílky, které s kódem LEGODNY10 vychází na 4 184 Kč. Podstatně dostupnější alternativou je LEGO Speed Champions 77242 Závodní auto Ferrari SF-24 F1 za 509 Kč nebo Oracle Red Bull Racing RB20 F1 za 467 Kč.
Pokud vás auta nechávají chladnými, výběr je stále obrovský. LEGO Icons 10333 Pán prstenů: Barad-dûr s 5 471 dílky lze po zadání kódu LEGODNY10 pořídit za 10 161 Kč. LEGO Harry Potter 76449 Hryzající kniha Obludné obludárium vychází s kódem LEGODNY15 na 1 079 Kč a například LEGO Art 31215 Vincent van Gogh – Slunečnice s 2 615 dílky stojí po zadání kódu LEGODNY10 3 675 Kč.
Velká část nabídky je navíc aktuálně skladem a u řady stavebnic Alza uvádí možnost objednat do půlnoci a mít je ráno připravené v AlzaBoxu. Pokud tedy máte některý z LEGO setů delší dobu vyhlédnutý, případně už chcete nakoupit první vánoční dárky, LEGO Days jsou poměrně dobrou příležitostí. V akci je přes 160 položek a slevy se týkají jak několikasetkorunových stavebnic, tak velkých sběratelských setů za tisíce korun. Jen je potřeba počítat s tím, že akce končí už 4. října.