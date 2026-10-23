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Matchbox začal prodávat modely z filmu Matchbox The movie, jejich koupí získáte předplatné Apple TV zdarma

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R. ZavřelRoman Zavřel
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Apple v letošním roce uvedl film Matchbox: the Movie, který se týká jak jinak než legendárních autíček. Nyní se na pultech obchodů začaly objevovat i skutečné Matchbox modely z tohoto filmu. Zakoupit můžete jak jednotlivé modely, tak i kolekce anebo rovnou celé vrakoviště. Na obalu všech modelů najdete logo Apple TV. Celkem je k dispozici dvanáct modelů a pokud navíc zakoupíte modely ve vybraných zemích, mezi které patří například Rakousko, můžete získat Apple TV na měsíc zdarma. Akce je dostupná například v síti Muller, kde po zakoupení modelu stačí nahrát účtenku na speciální stránky a dostanete zdarma měsíční předplatné Apple TV.

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Pokud se vám film líbil nebo jen máte stejně jako já doma prcka, který miluje autíčka, můžete tak zabít dvě mouchy jednou ranou. Jednak uděláte radost svému synovi, ale také získáte měsíc Apple TV zcela zdarma. Modely jsou standardní kvality Matchbox a nemají žádné otvírací díly. Nicméně musím uznat, že jsou opravdu pěkně zpracované a kolektorské edice stojí za to i na poličku.

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Zdroj
Diskuze
Apple

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