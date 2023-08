Majitelům Vision Pro převede Apple zdarma zakoupené filmy v iTunes do 3D

Když Apple v červnu světu poprvé ukázal svůj první AR/VR headset Vision Pro, lákal u něj mimo jiné na možnost sledovat filmy ve 3D s tím, že jedním z prvních 3D kousků speciálně vytvořených pro Vision Pro bude snímek Monarch: Legends of Monsters. Zdá se však, že 3D filmů bude mnohem víc, přičemž samotný Apple jimi bude chtít majitele Vision Pro zahltit v maximální možné míře.

Nedávno vydaná druhá beta VisionOS v sobě přinesla poměrně zajímavý náznak toho, že to Apple s přehrávání filmů ve 3D u Vision Pro myslí smrtelně vážně. Vývojář Steve Moser, který je pátráním po zajímavých prvcích v kódu softwarů Applu proslulý, totiž narazil na to, že když ve VisionOS uživatel otevře v aplikaci TV film, který má zakoupený v iTunes a který je dostupný ve 3D, aplikace se jej aotumaticky zeptá na to, zda jej chce ve 3D přehrát. Přitom v současnosti iTunes jako takové 3D filmy nenabízí. Zdá se navíc, že na stejném principu budou fungovat i filmy dostupné ve 3D i na streamovacích službách, byť zde to ještě bohužel není zcela 100% jisté. Nicméně i kdyby ve 3D běžel jen obsah z iTunes, byla by to pro majitele Vision Pro rozhodně pecka – tím spíš, když převod ze 2D na 3D proběhne dle všeho zdarma, stejně jako tomu bylo v roce 2017, když Apple přišel s Apple TV 4K a zakoupené pořady automaticky na toto rozlišení převedl, pokud tedy byly k dispozici. Vision Pro se tedy díky tomu stává opět o něco lákavějším kouskem hardwaru a my se již velmi těšíme na to, až zamíří na pulty obchodů a člověk si jej bude moci vyzkoušet nebo ideálně zakoupit. Dřív než na jaře příštího roku se tak však nestane.