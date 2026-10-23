Budoucí iPhone Duo má dostat větší displej i lepší fotoaparát

Apple sice začíná prodávat první generaci iPhone Duo teprve dnes, už nyní se však začíná poměrně intenzivně spekulovat o tom, co přinesou jeho další generace. A pokud se nejnovější informace ukáží jako pravdivé, máme se rozhodně na co těšit. Kalifornský gigant totiž údajně připravuje nejen větší displeje, ale také vylepšení fotoaparátů, díky kterým by se jeho skládačka mohla přiblížit klasickým modelům Pro. Háček je však v tom, že na některé novinky si zřejmě počkáme ještě několik let.
S novými informacemi přišel známý novinář Mark Gurman z Bloombergu, který se o budoucnosti skládacího iPhonu rozpovídal ve svém podcastu Power On. Podle jeho zdrojů už Apple pracuje na třetí generaci iPhone Duo, která by měla dorazit v roce 2028 a nabídnout větší vnější i vnitřní displej.
Zajímavé přitom je, že Apple údajně neplánuje žádnou radikální změnu konceptu. Stále by tedy mělo jít o telefon, který se rozevírá podobně jako kniha, jen s o něco větší zobrazovací plochou, která by mohla přijít vhod zejména při multitaskingu, sledování videí nebo práci s aplikacemi, které dokáží velkého displeje využít. Větší rozměry však mohou mít i další výhodu. Applu by totiž mohly poskytnout více prostoru pro vnitřní komponenty, což je u skládacích telefonů jedna z největších konstrukčních výzev.
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Konkrétně Gurman hovoří o zvětšení vnitřního displeje z nynějších 7,6“ přibližně o půl palce. Výsledkem by tak mohla být úhlopříčka kolem 8“, což by dle mého stále znamenalo ve složeném stavu relativně kompaktní zařízení.
Vedle větších displejů se Apple údajně zabývá také přidáním samostatného teleobjektivu, jehož absence může u první generace iPhone Duo leckoho odrazovat od koupě. Přestože telefon nabízí dvojnásobné přiblížení prostřednictvím hlavního fotoaparátu, plnohodnotný teleobjektiv s výrazně větším optickým přiblížením je něco jiného.
Podle Gurmana je sice teleobjektiv na seznamu plánovaných vylepšení, jeho realizace však nebude vůbec jednoduchá. Problémem přitom nejsou náklady zvyšující celkovou výrobní cenu, ale především fyzické rozměry potřebných komponent. Do extrémně tenké konstrukce skládacího telefonu je totiž složité vměstnat optiku, která vyžaduje dostatečnou hloubku. Není proto jasné, zda se Apple s tímto problémem vypořádá už u druhé, třetí, nebo až některé další generace. Osobně nicméně doufám, že se Applu přeci jen povede nějakým zázračným způsobem teleobjektiv do budoucna u ohebného iPhone nasadit. Pokud se tak totiž stane, stane se z něj v budoucnu velmi komplexní zařízení.
A čo tak konečne pochopiť, že pointa telefónu je aby bol malý a prenosný. Prečo má niekto stále potrebu nás presviedčať, že musí byť všetko väčšie?