O2 spustilo vlastní cloud pro iPhone i Android! Za 2 TB chce jen 99 Kč měsíčně, výrazně méně než Apple

Snad každý z nás se už někdy dostal do situace, kdy chtěl na svůj telefon vyfotit nebo natočit něco zajímavého, jenže namísto spuštění fotoaparátu se dočkal nepříjemného upozornění na nedostatek volného místa. A přestože dnes výrobci nabízejí telefony se stovkami gigabajtů úložiště, tento problém rozhodně nezmizel, ba právě naopak s náročností aplikací a fotek či videí na úložiště stále roste.
Přesně to ostatně potvrzuje i průzkum agentury NMS, dle kterého nedostatek místa v telefonu řeší 72 % Čechů, přičemž čtyři z deseti kvůli plné paměti už dokonce přišli o možnost zachytit důležitý okamžik. A právě na tento problém se nyní rozhodl zaměřit operátor O2, který jako první tuzemský operátor přichází s vlastním cloudovým úložištěm. To přitom láká nejen jednoduchým používáním, ale také cenou, která může pořádně zatopit například iCloudu od Apple.
Novinka nese název O2 Můj Cloud a její princip je poměrně jednoduchý. Prostřednictvím samostatné aplikace pro iPhone či Android totiž umožňuje automaticky zálohovat fotografie a videa do internetového úložiště, odkud k nim lze následně přistupovat i z dalších zařízení. Pokud tedy například přijdete o telefon nebo si pořídíte nový, o své vzpomínky díky záloze nepřijdete. Zároveň lze po bezpečném nahrání fotografií do cloudu uvolnit místo přímo v telefonu jejich smazáním.
Zřejmě nejzajímavější je však cena. O2 totiž připravilo dvě varianty služby, kdy základní nabízí 300 GB prostoru za 59 Kč měsíčně, zatímco náročnější uživatelé mohou sáhnout po 2 TB za 99 Kč měsíčně. Pro srovnání, Apple si za 2TB iCloud+ účtuje v Česku 249 Kč měsíčně. Při stejné kapacitě tak vychází řešení od O2 o 150 Kč měsíčně levněji, což představuje úsporu 1800 Kč ročně.
Je však potřeba připomenout, že obě služby nejsou zcela zaměnitelné. Zatímco iCloud je hluboce propojený s operačními systémy Apple a kromě fotografií umožňuje zálohovat například celý iPhone, O2 Můj Cloud funguje především jako samostatné úložiště souborů a tedy nenahradí všechny funkce iCloudu. Navíc jej mohou využívat pouze zákazníci s mobilním hlasovým tarifem O2.
Nové úložiště však rozhodně nemá sloužit pouze k zálohování fotografií a videí. Uživatelé si do něj totiž mohou ukládat také hudbu, smlouvy, účtenky, naskenované dokumenty či další důležité soubory. Všechny uložené materiály jsou přitom podle operátora uchovávány v zabezpečených datových centrech na území Evropské unie.
Zajímavé jsou také funkce pro organizaci fotografií. Aplikace totiž dokáže snímky automaticky třídit a umožňuje jejich vyhledávání podle obličejů, míst nebo zachycených objektů. Pokud tedy například hledáte fotografii z dovolené před několika lety, nemusíte nutně procházet tisíce snímků ručně. Samozřejmostí je rovněž vytváření alb a jejich sdílení prostřednictvím odkazu. Fotografie a videa lze navíc sdílet v původní kvalitě, takže nehrozí jejich zhoršení kvůli kompresi v komunikačních aplikacích. Do společných alb mohou navíc přidávat fotografie také další uživatelé O2 Můj Cloud, a to bez ohledu na to, zda používají iPhone, nebo Android.
Jak O2 Můj Cloud aktivovat
Pokud vás novinka zaujala, její aktivace je poměrně jednoduchá. Stačí otevřít aplikaci Moje O2, vybrat požadovanou kapacitu úložiště a službu aktivovat. Následně si stáhnete samostatnou aplikaci O2 Můj Cloud, nastavíte přístupové heslo a přihlásíte se pomocí svého telefonního čísla. Platba za službu se pak automaticky objeví na pravidelném vyúčtování od operátora.
Dobrou zprávou je také možnost vyzkoušet si O2 Můj Cloud na první měsíc zdarma a bez závazku. Zákazníci si tak mohou sami ověřit, zda jim aplikace vyhovuje a zda pro ně má smysl přejít například z jiného cloudového řešení.
O2 přitom novinku doprovází poměrně zajímavými výsledky vlastního průzkumu. Z něj totiž vyplývá, že pravidelně do cloudu zálohuje fotografie a videa pouze přibližně čtvrtina Čechů. Ještě překvapivější je však skutečnost, že 42 % dotázaných už někdy přišlo o nezálohované snímky nebo videa. Téměř každý pátý Čech navíc žije v mylném přesvědčení, že se mu fotografie zálohují automaticky. O2 Můj Cloud tak může tyto problémy jednou provždy vyřešit.