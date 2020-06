O2 spustí již za pár dní v části Česka 5G síť

Tak jsme se dočkali už i my. Od 1. července tohoto roku spustí O2 síť 5G, konkrétně v centru Prahy a v Kolíně, kde operátor testoval síť nové generace v neveřejném provozu již minulý rok. Síť poběží na frekvenci 3,7 GHz s přenosovou rychlostí 500 až 800 Mb/s. Pro Kolín bude technologii dodávat Nokia, pro Prahu pak Huawei. Nicméně o dodavateli pro konečnou výstavbu sítí páté generace ještě není rozhodnuto. Bude to ale buď Ericsson, nebo některá z dvou výše uvedených.

Podle O2 současná situace umožňuje rychlost 600/100 Mb/s. Technologický ředitel O2 ale oznámil, že pokud to aukce kmitočtů dovolí, bude operátor v budoucnu rychlost navyšovat. O aukci kmitočtů se rozpovídal i generální ředitel Jindřich Freumuth, který dodal, že další vývoj a rozšíření 5G sítě bude záležet na podmínkách aukce, protože současná situace přívětivá není. Pokrytí ovšem bude omezené. V Praze půjde o centrum, Vinohrady a Letnou, což bude mít na starost zhruba 50 základnových stanic. Do konce léta by rádo O2 pokrylo 5G signálem 15 % obyvatel Prahy. V Kolíně pak půjde o centrum města. Služba bude nabízena v rámci balíčků za 1 korunu, ovšem jen u tarifů, které mají 4 GB dat a více. U tarifů s neomezenými daty to bude možné u těch, které nemají omezenou přenosovou rychlost.