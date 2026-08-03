O2 má nový tarif pro děti. Za 299 Kč nabídne neomezené volání i data, která nikdy úplně nedojdou

Pokud vaše dítě letos v září nastoupí do školy a chystáte se mu pořídit první mobil s tarifem, O2 přichází s novinkou, která cílí právě na podobné situace. Operátor rozšířil nabídku rodinných balíčků O2 Spolu o nový tarif O2 pro děti, který vznikal ve spolupráci s rodiči a zaměřuje se především na bezpečnost, kontrolu výdajů a jistotu, že dítě zůstane s rodiči neustále ve spojení.
Neomezené volání, SMS i nevyčerpatelná data
Nový tarif je určen dětem do 12 let a stojí 299 Kč měsíčně. V ceně je neomezené volání a SMS do všech českých sítí spolu se 2 GB dat v 5G síti. Zajímavostí je takzvaná Datová pojistka. Jakmile dítě vyčerpá základní datový balíček, internet se nevypne. Připojení pouze zpomalí na 384 kb/s, což stále stačí například pro komunikaci přes messengery, mapy nebo fungování aplikací pro sdílení polohy. Díky tomu mohou rodiče své dítě kdykoliv kontaktovat nebo zjistit, kde se nachází.
Velký důraz klade O2 také na ochranu před nečekanými výdaji. Tarif má standardně zablokované platby za služby třetích stran, takže dítě nemůže bez svolení rodičů nakupovat například herní kredity nebo další digitální obsah. Součástí ochrany je rovněž blokace rizikových a placených linek včetně čísel s obsahem pro dospělé nebo volání do zahraničí. Naopak důležité linky pomoci, jako je například Linka bezpečí, zůstávají dostupné. Veškeré nastavení lze spravovat přes aplikaci Moje O2.
Ochrana dětí před phishingem a dalšími nástrahami samozřejmostí
Součástí tarifu je také automaticky aktivovaná služba O2 Security. Ta pomáhá chránit děti před phishingem, podvodnými weby, malwarem i stránkami s nevhodným obsahem, například pornografií nebo násilím. O2 zároveň připomíná, že samotná technologie nestačí, a proto rodičům doporučuje využít vzdělávací portál O2 Bezpečně v síti, kde najdou články, podcasty, kvízy, vzdělávací hru NetKnights nebo rodinnou dohodu pro nastavení pravidel používání telefonu.
Nový tarif je dostupný pouze zákazníkům rodinných balíčků O2 Spolu a lze jej aktivovat online na webu O2 nebo v aplikaci Moje O2. Přidat jej lze jako novou službu nebo přechodem z předplacené karty. Operátor zároveň připomíná, že rodiny využívající O2 Spolu podle jeho údajů ušetří v průměru kolem 400 Kč měsíčně na mobilních tarifech, pevném internetu i službě Oneplay.
Společně se spuštěním nového tarifu odstartovala také nová reklamní kampaň s mottem „Spojujeme nejvíc rodin v Česku“. Od 3. srpna se objeví v televizi, online prostředí, tisku, na sociálních sítích, venkovních reklamních plochách i v prodejnách O2 a zaměřuje se nejen na nový dětský tarif, ale také na výhody rodinných balíčků O2 Spolu.