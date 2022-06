O2 začalo v ČR testovat superrychlé 5G, na současných iPhonech vám však bude k ničemu

Ačkoliv se 5G sítě rozšiřují po České republice zatím relativně pomalu, tuzemský operátor O2 už začal pracovat na jejich podstatném zrychlení. Testovat totiž začal konkrétně technologii milimetrových vln známou též jako mmWave, která by měla koncovým uživatelům zajistit rychlost až 5 Gb/s. V současnosti je přitom v ČR standardem spíše vyšší stovky Mb/s.

O2 zatím síť testuje jen na malém území Prahy a to navíc jen interně – pro komerční uvolnění totiž chybí operátorovi frekvence, které nejprve musí poskytnout Český telekomunikační úřad. Podle informací Novinek je nicméně testování naplánováno minimálně do konce letoška, takže si na takto rychlé 5G ještě nějakou dobu počkáme. Zároveň je třeba dodat, že na iPhonech a iPadech s podporou 5G, které Apple doposud vydal a prodával v ČR, bude spuštění superrychlého 5G ve výsledku k ničemu, jelikož nedisponují modemem, který by příjem tohoto typu sítě umožnil. iPhony prodávané mimo USA totiž podporují pomalejší 5G standard Sub-6GHz, který je však zato méně náročný na hustotu pokrytí a to právě za cenu nižších rychlostí. Abyste tedy mohli výhod mmWave využít naplno, bude třeba zakoupit zařízení přímo s podporou této technologie, což v současnosti od Applu jinak než nákupem v USA bohužel nejde a je otázkou, zda se tato situace v dohledné době změní. 5G totiž podporují iPhony již od roku 2020 a ani letos se nezdá, že by měl Apple v plánu mmWave pro modely prodávané po celém světě nasadit, jelikož se jedná o dražší technologii s výše zmíněnými háčky. Dříve či později však kalifornský gigant přeci jen přejde, jelikož k tomu bude ve výsledku dotlačen jak technickou připraveností operátorů, tak požadavky svých zákazníků. Z tohoto úhlu pohledu je proto krok O2 víc než dobrý.