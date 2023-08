O2 představilo nové tarify pro mladé! Jsou levné a některé nabízí HBO Max na rok zdarma

Operátor O2 se začátkem školního roku přichází s novými tarify YOU, které jsou určené pro mladé zákazníky do 26 let. Novinkou jsou například tarify YOU NEO 20 Mb/s a YOU NEO Max 5G, se kterými si zákazníci mohou užívat na vlnách neomezeného datování. Navíc si k vybraným tarifům budou moci zákazníci aktivovat v aplikaci Moje O2 do konce letošního roku O2 TV Air Modrou a balíček Kino. A to včetně přístupu do HBO Max na 12 měsíců v ceně tarifu. Další výhodou spojenou s vyššími YOU tarify bude i možnost získat každý měsíc odměnu 300 korun zpět na účet pro klienty Air Bank.

„Potřeba neomezeně datovat kdykoliv a kdekoliv na nejrychlejší 5G síti stále roste, a to i u mladých zákazníků. Prudce stoupá meziroční spotřeba dat v mobilní síti, ta se rok od roku zdvojnásobuje. Start nového školního roku může být pro mladé náročný, a proto jim ho chceme co nejvíce zpříjemnit,“ říká Silvia Cieslarová, ředitelka segmentu mobilních služeb O2.

Do konce roku 2023 si zákazníci k neomezeným tarifům budou moci aktivovat O2 TV Air Modrou a balíček Kino. A to včetně přístupu do HBO Max na 12 měsíců v ceně tarifu. S pomocí pár kliknutí si promo aktivují v aplikaci Moje O2. „Výzkum společnosti Kantar nám potvrdil, že i u mladých je O2 TV Modrá v oblibě, a to hned z několika důvodů. Mají možnost posouvat vysílání v čase, mohou O2 TV sledovat nejen na televizoru, ale i na vícero zařízeních. Spolu s O2 TV zároveň získají přístup do HBO Max na celý jeden rok zdarma. Jako samostatná streamingová služba stojí HBO Max měsíčně 199 korun. U mladých na HBO jednoznačně vede seriál Euphoria, Vampire Diaries a Gossip Gir. Věřím, že právě se startem školního roku nabídku zákazníci využijí,“ říká Dana Tomášková, ředitelka O2 TV a digitálních služeb v O2. Navíc nově příchozí zákazníci s vyššími tarify YOU, kteří využívají služeb Air Bank, mohou získat odměnu 300 korun zpět na účet.

A jak na to? Odměnu 300 korun zpět na účet získají noví i stávající zákazníci Air Bank a O2, kteří budou aktivně jako nepodnikatelé využívat služeb obou společností. Tedy na účet vedený u Air Bank jim přijde alespoň 10 000 korun měsíčně a zároveň budou z účtu v Air Bank hradit faktury za služby operátora O2 ve výši alespoň 600 korun.

Data naplno

Součástí nové tarifní řady (Můj první tarif, YOU 10 GB a YOU Neo 20 Mb/s) jsou i Data naplno. Ta zákazníkům umožní užít si superrychlá, a hlavně neomezená 5G mobilní data vždy na 24 hodin, a to až pětkrát za měsíc. Konkrétní počet dnů se odvíjí od výše měsíčního tarifu. V momentě, kdy si zákazník zapne Data naplno, zastaví se mu na celý jeden den čerpání dat z jeho tarifu. Výhodou je také to, že si zákazník sám vybere den, kdy si Data naplno zapne.

Můj první tarif má v sobě v rámci jednoho měsíce jeden den plný dat, YOU 10 GB a YOU Neo 20 Mb/s dokonce pět dnů neomezeného surfování. Tarif YOU Neo Max 5G již v sobě má neomezená data, která mohou zákazníci využívat na nejrychlejším 5G připojení.

„Chápeme a reagujeme na potřebu mladých lidí být online za jakýchkoliv příležitostí a okolností. Ať už budou potřebovat využít data ke studiu nebo při cestování, stačí si v aplikaci Moje O2 aktivovat Data naplno a streamovat, postovat na sociálních sítích, hrát online hry nebo sledovat videa,“ dodává Silvia Cieslarová.