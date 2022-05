Apple nechce slovenskému operátorovi zapnout 5G, dokud nekoupí 20 tisíc iPhonů

Do svízelné situace se dostal slovenský operátor 4ka. Ačkoliv komerčně spustil již před více než rokem provoz vlastní 5G sítě, majitelé iPhonů si o ní zatím mohou nechat jen zdát a to i přesto, že podporou 5G novější modely oplývají. Aby ji totiž mohly kompatibilní iPhony využít, musi to nejdřív softwarově povolit jejich výrobce, kterému se však do toho nechce.

Na celou záležitost upozornil nyní slovenský portál Živé, kterému se podařily získat informace přímo od samotného operátora. Ve zkratce se dá říci, že Apple nechce 4ce povolit 5G na iPhonech kvůli tomu, že má velmi malou uživatelskou základnu, která mu nedává dle všeho smysl z hlediska prodejů jeho iPhonů. Jinými slovy, aby Apple povolil 5G operátora 4ka na iPhonech, musí za tímto operátorem vidět velký prodejní potenciál, který však nyní vzhledem ke zhruba 590 tisícům aktivních zákazníků operátor nemá. A jaké že prodeje by musela 4ka Applu zajistit, aby pro něj smysl dávala? Údajně 15 až 20 tisíc kusů ročně, což je však pro operátora nereálné. Ten totiž dle svých slov, které směřoval právě k Applu, necílí na prodej hardwaru, takže z logiky věci jej nelze vnímat jako další prodejní sílu a někoho, kdo zahýbe trhem.

Jelikož je Apple alespoň dle informací, které má Živé k dispozici, neoblomný a nehodlá pro 4ku alespoň prozatím vymyslet jakýkoliv kompromis, její klienti využívající iPhony si 5G neužijí a to možná několik dlouhých let. Apple má totiž údajně v plánu odemknout 5G technologii pro operátory, kteří nemají smlouvy o prodejích iPhonů, za dva až tři roky. S ohledem na zájem o 5G je však podobné čekání z logiky věci pro operátora velký problém. Na druhou stranu je ale třeba říci, že celá záležitost může být nakonec velkým problémem i pro Apple, jehož chování nese známky zneužití postavení na trhu. Celou záležitostí se ostatně již úřady začínají zabývat, kdy například Evropská komise již má celou věc řešit hned na několika úrovních a chystá prý i legislativu, která podobným věcem zamezí. Jak celá záležitost dopadne je nicméně zatím ve hvězdách.