Srovnání neomezených mobilních tarifů: Vyberte si ten nejlepší pro vás

Zatímco ještě před několika lety byly neomezené mobilní tarify vyloženě známkou luxusu, tak aktuálně už se nejedná o nic zvláštního. Pravdou ale bohužel je, že ceny těchto tarifů jsou v České republice, v porovnáním se zahraničí, opravdu extra vysoké. Bohužel nám každopádně nezbývá nic jiného, než se přizpůsobit a doufat, že se někdy v budoucnu dočkáme u mobilních tarifů cenové revoluce. V tomto článku se společně podíváme na srovnání neomezených mobilních tarifů od tří Českých operátorů – T-Mobile, O2 a Vodafone. Konkrétně se budeme věnovat klasicky nabízeným a kompletně neomezeným tarifům, tj. neomezená data, volání i SMS. Pokud tedy nevíte, jaký tarif vybrat, tak by se vám tento článek mohl hodit.

T-Mobile

Neomezené tarify jsou u oblíbeného operátora T-Mobile k dispozici celkově tři. Jejich názvy jsou Neomezeně XL, Neomezeně 5G XL a Neomezeně 5G XXL. Všechny tyto tarify nabízí neomezená data, volání a SMS, což tedy znamená, že zaplatíte určitou částku a na konci měsíce vás nepřekvapí ani koruna navíc. Nejlevnější tarif Neomezeně XL vychází na 875 Kč měsíčně a je zde nutné počítat s omezením v podobě rychlosti. Prvních vyčerpaných 15 GB surfujete plnou rychlostí, následně se rychlost sníží na 10 Mb/s, což je ale stále relativně přijatelné. Druhým tarifem je Neomezeně 5G XL, který vychází na 1 275 Kč měsíčně a je prakticky bez omezení, a to včetně 5G. Do zahraničí pak s tímto tarifem máte tisíc volných minut. Nejdražším tarifem je Neomezeně 5G XXL, kdy za 1 575 Kč měsíčně získáte kompletně neomezenou rychlost a volání do zahraničí, společně s 500 MB dat v zahraničí mimo EU.

Neomezeně XL Neomezeně 5G XL Neomezeně 5G XXL Cena za měsíc 875 Kč 1 275 Kč 1 575 Kč Neomezené volání, SMS, data volání, SMS, data volání, SMS, data Max. rychlost prvních 15 GB neomezeně, pak 10 Mb/s neomezená neomezená 5G rychlost ne ano ano Další výhody – 1 000 min. volání do zahraničí neomezené volání do zahraničí, 500 MB roaming

Nabídku od T-Mobile zobrazíte zde

O2

Operátor O2 má ve svém repertoáru celkově k dispozici čtyři neomezené tarify, ve kterých je tedy neomezené volání, SMS i data. Prvním z nich je NEO Modrý za 899 Kč, u kterého však musíte počítat s omezením rychlosti na 10 Mb/s. Druhým neomezeným tarifem je NEO Bronzový za 1 099 Kč měsíčně, u kterého je maximální rychlost omezena na 20 Mb/s. Třetí tarif nese jméno NEO Stříbrný a vychází na 1 299 Kč měsíčně s tím, že můžete využít neomezenou rychlost 5G, která sahá až k 600 Mb/s, navíc k tomu máte k dispozici 300 minut volání do zahraničí. Vrcholným tarifem je NEO Zlatý, který vychází na 1 599 Kč měsíčně. Ten nabízí, stejně jako předchozí tarif, neomezené připojení k 5G síti s rychlostí až 600 Mb/s, navíc k tomu získáte 300 minut volání do zahraničí a 1 GB dat mimo EU.

NEO Modrý NEO Bronzový NEO Stříbrný NEO Zlatý Cena za měsíc 899 Kč 1 099 Kč 1 299 Kč 1 599 Kč Neomezené volání, SMS, data volání, SMS, data volání, SMS, data volání, SMS, data Max. rychlost 10 Mb/s 20 Mb/s neomezená neomezená 5G rychlost ne ne ano ano Další výhody – – 300 min. volání do zahraničí 300 min. volání do zahraničí, 1 GB roaming (zóna Top Svět)

Nabídku od O2 zobrazíte zde

Vodafone

Co se týče operátora Vodafone, tak ten má, stejně jako T-Mobile, k dispozici tři neomezené tarify, v rámci kterých získáte neomezená data, volání i SMS. Nejlevnějším tarifem je Red Neomezený Basic, který vychází na 599 Kč měsíčně. Tato nízká cena se projevuje v omezení rychlosti na maximálně 2 Mb/s, což může být pro mnoho uživatelů nepřijatelné. Střední balíček Red Neomezený Super pak vychází na 799 Kč měsíčně, rychlost je zde omezena na 10 Mb/s. Vrcholný balíček Red Neomezený Premium za 1 199 Kč měsíčně pak nabízí neomezenou rychlost 5G. Nutno zmínit, že u prvních dvou tarifů je k dispozici možnost pětkrát za měsíc aktivovat rychlost 5G na 24 hodin, zároveň u nich získáte slevu 2 000 Kč na nový 5G telefon. U nejdražšího tarifu je tato sleva na nový telefon 4 000 Kč.

Red Neomezený Basic Red Neomezený Super Red Neomezený Premium Cena za měsíc 599 Kč 799 Kč 1 199 Kč Neomezené volání, SMS, data volání, SMS, data volání, SMS, data Max. rychlost 2 Mb/s 10 Mb/s neomezená 5G rychlost ne* ne* ano Další výhody *5G 5x měsíčně na 24h zdarma, sleva 2 000 Kč na telefon *5G 5x měsíčně na 24h zdarma, sleva 2 000 Kč na telefon sleva 4 000 Kč na telefon

Srovnání – nejlevnější

Pokud se podíváme na srovnání nejlevnějších dostupných neomezených tarifů u všech tří operátorů, tak zjistíme, že nejlépe je na tom s cenou Vodafone. U toho je ale nutné počítat s omezením rychlosti na pouhé 2 Mb/s – to znamená, že je tento tarif určený opravdu jen pro nenáročné uživatele. Zároveň je Vodafone jediným operátorem, který podobný tarif nabízí – jak T-Mobile, tak O2 má sice nejlevnější tarif dražší, ale s výrazně vyšší rychlostí. V tomto případě se tedy většině z vás vyplatí pár stovek připlatit, jelikož rychlost 2 Mb/s je opravdu nízká, a to i přes slevu na telefon a možnost si 5x měsíčně aktivovat rychlost 5G.

Neomezeně XL NEO Modrý Red Neomezený Basic Cena za měsíc 875 Kč 899 Kč 599 Kč Neomezené volání, SMS, data volání, SMS, data volání, SMS, data Max. rychlost prvních 15 GB neomezeně, pak 10 Mb/s 10 Mb/s 2 Mb/s 5G rychlost ne ne ne* Další výhody – – *5G 5x měsíčně na 24h zdarma, sleva 2 000 Kč na telefon

Srovnání – 10 Mb/s

V dalším srovnání jsem se proti sobě rozhodl postavit tarify s rychlostním omezením 10 Mb/s. Pro většinu uživatelů už je tato rychlost relativně dostačující, a to jak na hraní her, tak na sledování pořadů (ne ve 4K), surfování po internetu apod. V tomto ohledu je na tom nejlépe Vodafone a T-Mobile. Vodafone totiž za 799 Kč měsíčně nabízí neomezený internet s rychlostí maximálně 10 Mb/s, výhodou je však sleva 2 000 Kč na nový telefon a možnost 5x aktivovat rychlost 5G na 24 hodin. T-Mobile ve svém tarifu za 875 Kč každopádně nabízí možnost prosurfovat prvních 15 GB dat plnou rychlostí, až poté klesá na 10 Mb/s. O2 je se svým NEO Modrý nejdražší a prakticky bez výhod.

Neomezeně XL NEO Modrý Red Neomezený Super Cena za měsíc 875 Kč 899 Kč 799 Kč Neomezené volání, SMS, data volání, SMS, data volání, SMS, data Max. rychlost prvních 15 GB neomezeně, pak 10 Mb/s 10 Mb/s 10 Mb/s 5G rychlost ne ne ne* Další výhody – – *5G 5x měsíčně na 24h zdarma, sleva 2 000 Kč na telefon

Srovnání – nejlevnější 5G

Máte iPhone, popřípadě jiný chytrý telefon, s podporou 5G, a chcete ji využít na maximum? Pokud ano a sháníte nejlevnější tarif s neomezenými daty a rychlostí 5G, tak rozhodně je z čeho vybírat. Cenově je na tom nejlépe Vodafone, jehož nejlevnější 5G tarif vychází na 1 199 Kč. Navíc k tomu, pokud ještě nemáte 5G telefon, tak na něj dostanete 4 tisíce korun slevu. Jestliže již 5G telefon máte a oceníte spíše volné minuty do zahraničí, tak T-Mobile jich v tarifu Neomezené 5G XL nabízí tisíc, operátor O2 pak za 1 299 Kč tři sta.

Neomezeně 5G XL NEO Stříbrný Red Neomezený Premium Cena za měsíc 1 275 Kč 1 299 Kč 1 199 Kč Neomezené volání, SMS, data volání, SMS, data volání, SMS, data Max. rychlost neomezená neomezená neomezená 5G rychlost ano ano ano Další výhody 1 000 min. volání do zahraničí 300 min. volání do zahraničí sleva 4 000 Kč na telefon

Srovnání – to nejlepší

Potrpíte si vždy na to nejlepší a nejdražší? Pokud ano, tak si můžete vybrat z tarifů Neomezeně 5G XXL od T-Mobile, NEO Zlatý od O2 nebo Red Neomezený Premium od Vodafone. Ve všech těchto tarifech je samozřejmostí neomezená rychlost mobilních dat, takže je můžete využívat bez problémů s 5G. Nejdražší tarif od T-Mobile vychází na 1 575 Kč a navíc v něm získáte neomezené volání do zahraničí a 500 MB roaming. Nejdražší tarif od O2 pak vychází na 1 599 Kč a navíc v něm získáte 300 minut volání do zahraničí a 1 GB roaming (zóna Top Svět). Nejdražší tarif od Vodafone je pak výše zmíněný Red Neomezený Premium za 1 199 Kč, u kterého navíc získáte slevu 4 000 Kč na nový telefon.