Tohle bude hit! O2 tasí nový tarif s 10 GB dat jen za 349 Kč i akční slevy na další tarify NEO+

Operátor O2 rozšiřuje svou nabídku tarifů, přičemž tentokrát cílí na uživatele, kteří nechtějí přeplácet, ale zároveň se nechtějí omezovat. Do portfolia totiž přidává novinku v podobě tarifu NEO+ 10 GB, který na první pohled působí jako poměrně zajímavý kompromis mezi cenou a tím, co za ni vlastně dostanete.
Za akčních 349 Kč měsíčně, a to po dobu prvního roku, získáte 10 GB dat s maximální 5G rychlostí, k tomu 150 minut volání do všech sítí a stejný počet SMS. Po uplynutí dvanácti měsíců se cena vrací na standardních 499 Kč, což je stále velmi slušná cena s ohledem na to, kolik dnes mobilní data v kombinaci s volnými minutami a SMS stojí.
O2 navíc u tarifu sází i na kvalitu své sítě, kterou dlouhodobě rádo připomíná. Podle měření společnosti Ookla totiž nabízí nejrychlejší 5G v Česku, což je rozhodně argument, který při surfování po internetu, stahování a tak podobně zcela určitě oceníte.
Co ale dělá NEO+ zajímavějším, jsou doplňkové služby, které O2 nabízí ke všem tarifům této řady. Jde například o Data naplno, tedy možnost jednou měsíčně zapnout 24 hodin neomezených dat zdarma. Hodit se může i O2 Connect, díky kterému si k tarifu pořídíte druhou SIM třeba do chytrých hodinek nebo tabletu a sdílíte s nimi svá data.
Nechybí ani O2 Security, což je automatická ochrana zařízení před online hrozbami, a potěší i různé slevové kupony v aplikaci Moje O2 na 5G zařízení. Samozřejmostí je pak roaming v rámci EU bez příplatků, takže volání, SMS i data fungují stejně jako doma. Pokud navíc služby zkombinujete v rámci balíčku O2 Spolu, můžete cenu ještě o něco srazit, typicky třeba při spojení s pevným internetem nebo dalšími tarify. A zajímavě působí i spolupráce s Air Bank, kde lze při splnění podmínek získat zpět až 300 Kč měsíčně v rámci programu Unity.
Drobný háček je sice v tom, že je tarif dostupný pouze online na webu O2 a akční cena platí jen do 31. května 2026, navíc primárně pro nové zákazníky nebo při přechodu z předplacené karty, nicméně i tak jde ale o nabídku, která dokáže v dnešním mobilním světě rozhodně zaujmout. Neo+ 10 GB je totiž evidentně dobře namíchaný balíček pro ty, kteří chtějí rozumný datový základ, pár volných minut a k tomu bonusy navíc.
Kromě novinky NEO+ 10 GB nabízí O2 až do konce května akční slevy i na další tarify z řady NEO+. Například tarif NEO+ Modrý s 6 GB dat, neomezeným voláním a SMS je nyní dostupný za 529 Kč místo běžných 629 Kč měsíčně. V rámci balíčku O2 Spolu pak jeho cena klesá ještě níže — na 429 Kč.
Zvýhodnění se týká také oblíbeného neomezeného tarifu NEO+ Stříbrný, který nabízí neomezená data rychlostí 15 Mb/s. Ten teď vychází na 749 Kč měsíčně, případně na 549 Kč v kombinaci s O2 Spolu. Slevy na všechny tarify platí na 12 měsíců.
