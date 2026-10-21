Apple představil kompletně přepracovaný vzhled Apple Music! Jeho nové logo vzniklo díky skutečným zvukovým vlnám

Apple se v posledních měsících pustil do poměrně výrazných změn vzhledu svých služeb a nyní přišla řada také na Apple Music. Kalifornský gigant totiž před pár desítkami minut oficiálně představil novou vizuální identitu své hudební streamovací služby, která zahrnuje přepracované logo, nové barvy i změny samotné aplikace. A přestože by se mohlo zdát, že jde jen o další drobnou úpravu designu, tentokrát je za celým projektem mnohem zajímavější příběh. Apple totiž nové logo nevytvořil pouze v grafickém editoru, ale nechal jej doslova vytvarovat hudbou, přičemž výsledek je rozhodně působivý.
Introducing a new identity for Apple Music, physically shaped by an original composition from @fredagainagain1 and NEST Acoustics. https://t.co/LFXLIfexPL
— Apple Music (@AppleMusic) October 21, 2026
Logo, které vzniklo díky hudbě
Na nové podobě Apple Music spolupracoval Apple s britským hudebním producentem Fred again.. a společností NEST Acoustics. Cílem přitom bylo vytvořit vizuální identitu, která nebude hudbu pouze symbolizovat, ale bude jí přímo utvářena. A právě proto se tvůrci rozhodli pro poměrně netradiční experiment. Do speciálně připravené nádoby s minerálním olejem umístili logo Apple Music a následně prostřednictvím reprodukčního zařízení přenášeli do kapaliny vibrace vyvolané hudebními tóny. Ty vytvářely na hladině nejrůznější vlny a deformace, které následně zachytili kamerou. Výsledné záběry pak posloužily jako základ nové animované identity Apple Music. Celá animace totiž vznikla skutečným fyzikálním působením zvuku na kapalinu, přičemž výsledný efekt byl natočen přímo kamerou. Podobný přístup ostatně Apple využil už při loňské změně vizuální identity Apple TV.