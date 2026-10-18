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Máte v Apple Music desítky playlistů? Složky vám v nich udělají pořádek

iPhone
A. TomanováAmaya Tomanová
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Čím déle Apple Music používáte, tím snáze se z několika playlistů stane dlouhý seznam, ve kterém začnete tápat. Jeden seznam skladeb máte na cvičení, další na práci, jiný na cestování, další na večer a pak se k tomu přidají sezónní playlisty, oblíbené novinky nebo hudba spojená s konkrétní událostí. V novějších verzích iOS si v tom můžete udělat podstatně větší pořádek díky složkám.

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Složky fungují přesně tak, jak byste čekali. Můžete si vytvořit například sekci Sport, Relax, Práce nebo Cestování a pod ně následně přesouvat odpovídající playlisty. Pokud máte hudební knihovnu opravdu rozsáhlou, lze vytvořit i podrobnější strukturu a složky dále členit.

Právě to je na této funkci nejpraktičtější. Apple vám nepředepisuje žádný konkrétní způsob organizace. Někdo si playlisty rozdělí podle žánrů, jiný podle nálady a další třeba podle situací, ve kterých je poslouchá. Pokud máte například několik seznamů na běhání, nemusí vám všechny zabírat místo v hlavním přehledu.

Jak vytvořit složku v Apple Music

Na iPhonu otevřete aplikaci Hudba a přejděte do sekce Playlisty. V horní části obrazovky klepněte na tlačítko plus a z nabídky vyberte možnost vytvořit novou složku. Poté stačí zadat její název a vytvoření potvrdit.

Do nové složky můžete následně přesouvat již existující playlisty. U vybraného seznamu skladeb stačí otevřít jeho nabídku nebo jej podržet a zvolit příslušnou možnost pro přesunutí. Stejným způsobem lze strukturu knihovny kdykoliv znovu upravit.

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Velkou výhodou je, že si nemusíte pořádek vytvořit hned dokonale. Klidně začněte dvěma nebo třemi základními složkami a další přidávejte až ve chvíli, kdy zjistíte, že je potřebujete. Pokud máte v Apple Music jen několik playlistů, rozdíl možná nebude nijak zásadní. U knihovny s desítkami seznamů skladeb ale jde o jednu z těch funkcí, po jejichž používání se k dlouhému neuspořádanému seznamu vrací jen těžko.

Zdroj
Diskuze
Apple Music

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