Šéf Apple Music přiznal pravdu: Tohle o bezztrátovém zvuku většina lidí nechce slyšet

Kolem kvality hudby se v posledních letech vede poměrně vášnivá debata. Bezztrátový zvuk, vyšší datové toky, lepší kodeky. Jenže teď zaznělo něco, co možná trochu nabourá představy části uživatelů a přišlo to přímo z Applu.
Viceprezident Apple pro hudbu Oliver Schusser v rozhovoru pro Billboard otevřeně přiznal, že většina lidí rozdíl mezi klasickým a bezztrátovým zvukem jednoduše neslyší. A ne, není to jen názor někoho „z ulice“. Podle něj by to nepoznali ani lidé z oboru, pokud by šlo o slepý test třeba na iPhone se sluchátky.
Fotogalerie
Právě z těchto slov je tedy už asi všem jasné, proč Apple Music tlačí mnohem víc na jinou technologii, konkrétně Spatial Audio. Ta má podle Applu jednu zásadní výhodu, protože rozdíl poznáte okamžitě, i bez toho, abyste měli „vytrénované“ uši. Schusser zároveň vysvětlil, že změny v oblasti zvuku jsou historicky extrémně pomalé. Za desítky let jsme se posunuli v podstatě jen od mona ke stereu a právě proto chtěl Apple přijít s něčím, co bude pro běžné posluchače skutečně slyšitelné a zároveň dostupné napříč zařízeními.
To ale neznamená, že by bezztrátový zvuk neměl smysl. Pro audiofily nebo lidi s kvalitní technikou rozdíl samozřejmě existuje. Realita je však taková, že drtivá většina uživatelů poslouchá hudbu v běžných sluchátkách, často v ruchu okolí, a tam se výhody bezztrátového zvuku jednoduše ztrácí. Apple si tak evidentně dobře uvědomuje, co lidé reálně chtějí a místo honby za čísly v kvalitě zvuku se soustředí na věci, které dávají smysl v praxi. Ať už jde o prostorový zvuk, nebo celkový uživatelský zážitek.