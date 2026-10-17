Ať hudbu nevybírá jen jeden. V Apple Music můžete playlist sestavit společně

Chystáte oslavu a v konverzaci postupně přibývají odkazy na skladby, které by na ní rozhodně neměly chybět? Místo jejich ručního přidávání můžete v Apple Music otevřít playlist ostatním a nechat každého přispět vlastním výběrem.
Funkce spolupráce umožňuje upravovat jeden společný seznam, takže jeho sestavování nezůstane pouze na pořadateli.
Stejně dobře se hodí před cestou autem nebo při plánování společného večera. Účastníci nemusí posílat názvy skladeb a čekat, až je někdo zařadí. Přidají je přímo do playlistu, kde je uvidí i ostatní.
Nejde přitom jen o sdílení hotového výběru k poslechu: pozvaní lidé dostávají možnost do jeho podoby zasahovat.
Jak zahájit spolupráci
Na iPhonu otevřete aplikaci Hudba a vyberte playlist, který chcete sestavovat společně. Klepněte na nabídku se třemi tečkami v pravém horním rohu a zvolte Spolupráce.
Před rozesláním pozvánek věnujte pozornost přepínači Schvalování účastníků. Pokud jej zapnete, budete rozhodovat o tom, kdo se ke společným úpravám připojí. To se hodí například tehdy, když odkaz posíláte do větší skupinové konverzace, ale playlist chcete spravovat jen s několika konkrétními lidmi.
Poté klepněte na Zahájit spolupráci a rozešlete vytvořený odkaz těm, které chcete přizvat. Jakmile se připojí a případně projdou vaším schválením, mohou se pustit do přidávání skladeb a dalších úprav společného seznamu. Změny se průběžně promítají ostatním účastníkům, takže není potřeba rozesílat nové verze playlistu.
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Nejlépe funguje s jednoduchou domluvou
Před přidáváním hudby se vyplatí říct, k čemu má playlist sloužit. Výběr na několikahodinovou cestu snese větší žánrové odbočky než hudba, která má tiše doprovázet večeři. Pokud se přidá více lidí, pomůže i orientační počet skladeb na osobu. Jinak může společný seznam velmi rychle ovládnout jediný nadšenec.
Praktické je také předem se domluvit na úpravách cizích příspěvků. Přidat oblíbenou písničku je jedna věc, začít ostatním jejich výběr přerovnávat nebo odstraňovat už může vyvolat zbytečné dohady.
U společného playlistu zkrátka nejde jen o ovládání aplikace, ale také o trochu hudební diplomacie.
Výsledkem přitom nemusí být pouze jednorázový doprovod oslavy. Stejný playlist můžete dál doplňovat a používat jako místo pro vzájemné hudební tipy. Doporučená skladba pak nezapadne mezi zprávami a při příštím poslechu ji máte rovnou po ruce.