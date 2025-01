Apple Music: 100 Best Albums: Recenze knihy, kterou musíte soudit podle obalu

Hodnota většiny knih je v jejich obsahu. V tom, že váš život něčím obohatí. Je jedno, zda je to životopis vašeho hrdiny, ze kterého si odnesete byť jen jedinou větu, podle které se budete řídit nebo román, při kterém si zkrátíte čas a zasmějete se. Vždy je hodnota v tom, co čtete. Ovšem v Assouline dělají knihy hodnotné nejen tím, co je napsáno na jejich řádcích, ale také tím, jak a především v čem to je napsáno. Ten nelepší papír, nejkvalitnější tisk, pozlacené okraje stránek a vazba tak precizní, že i při pohledu s lupou v ruce budete žasnout.

Knihy od Assouline najdete v nejdražších hotelích světa, v buticích, salónech a také v tisících domovů těch, kteří chtějí mít doma něco výjimečného. Když se spojil Apple s Assoluline, aby vytvořili knihu (mimochodem teprve druhou knihu v historii, se kterou je Apple přímo propojen), byl jsem rozhodnut, že jednu z 1500 vyrobených knih musím mít ve svém obýváku. Nakonec se poštěstilo a i když je dnes kniha již beznadějně vyprodaná, jedna z nich skončila u mě doma a my se na ni nyní společně podíváme.

Sice se říká, nesuď knihu podle obalu, ovšem v tomto případě to tak úplně neplatí, protože obal a celkově forma jak je kniha zpracována je to, za co v tomto případě platíte víc, než za samotný obsah. Celkem vzniklo 1500 knih a to vám dává znát již samotná krabice, ve které je kniha zabalena. Na té totiž poprvé spatříte, jaké je číslo té vaší dřív než ji vůbec rozbalíte.

Já mám konkrétně knihu 1182/1500 a kromě krabice to samozřejmě najdete také uvnitř knihy, kde to je dokonce ručně napsáno, a také na plastovém obalu knihy, kde opět vidíte své číslo. S úsměvem na tváři jde říct, že všechen ten plast, který Apple ušetřil v posledních letech při výrobě svých produktů, byl nyní použit na obal oněch 1500 vyrobených knih. Ten je totiž opravdu masivní, pevný, kvalitní, průhledný a hlavně krásný. Evokuje obal CD nebo audio kazety a k Apple Music se skutečně hodí. Jedná se o čirý plastový obal, na kterém najdete pouze logo Apple Music, logo Assouline a na zadní části pak číslo vaší knihy.

Samotná kniha je pak celá vyráběna ručně, s ruční vazbou. Kvalita zpracování je mistrovským dílem a celkově design a čistota, jakou kniha působí, je něco, díky čemu v ní budete rádi listovat sem a tam. Okraje stránek jsou natřené zlatou barvou a vše působí velmi elegantně a minimalisticky – tedy přesně tak, jak to k Applu patří. Rozepisovat se o designu je celkem zbytečné, když jej vidíte na fotografiích v galerii, ale věřte mi, že když cítíte ono zpracování a kvalitu na vlastní dotek, musíte uznat, že kniha má opravdu svou hodnotu.

Samozřejmě, i když v případě této knihy je důležitý obal minimálně stejně jako obsah, ani na ten není dobré zapomenout. V knize najdete kromě citátu Steva Jobse také předmluvu od kreativního ředitele Apple Music Zane Lowe. Veškeré další stránky, kterých je v knize 200, jsou pak věnovány 100 nejlepším albům na Apple Music. Dvojstránka věnována každému albu vždy zobrazuje cover alba a text, ve kterém se dozvíte, proč je dané album zásadní pro hudební kulturu a čím je výjimečné.

I přesto, že kniha nese název 100 nejlepších alb na Apple Music, tak je to vlastně výběr odborníků Apple Music ve spolupráci se skupinou umělců včetně Maren Morris, Pharrella Williamse, J Balvina, Charli XCX, Marka Hoppuse, Honey Dijon a Nia Archives a také skladatelů, producentů a dalších lidí zainteresovaných v hudebním průmyslu. Nejedná se tedy o 100 nejposlouchanějších alb nebo něco podobného, ale o 100 alb, která vybrali tito lidé.

Díky tomu vás možná stejně jako mě může zarazit, že je zde poměrně velké množství hip-hopu, zatímco zde najdeme méně rockových alb a vlastně zde není žádná vážná hudba. U některých alb si pak budete říkat, zda je pro vás osobně skutečně lepší Dark side of the Moon, než The Wall, protože odvrácená strana Měsíce v knize je, ale na The Wall se již místo nenašlo. Já sám pak miluju album 2001 od Dr. Dreho, ale přesto chápu, že pro celou hip-hopovou kulturu je mnohem zásadnější The Chronic. Je tedy nutné si při listování knihou přiznat, že je v ni najdete názor jisté skupiny lidí a ne ten váš preferovaný a často tak uvidíte alba, která byste vy sami do knihy nezařadili.

Pokud jste milovník knih, krásných věcí, hudby nebo Applu, pak je to rozhodně něco, co vám udělá radost. Je potřeba si však uvědomit, že si kupujete skutečně drahou, velkou a hodnotnou knihu. Není to kniha, kterou byste měli mít jen tak někde v poličce z Ikei, ale měla by se stát součástí vašeho interiéru. Měla by být na reprezentativním místě, kde vynikne a kde si ji každý všimne. Pokud doma takové místo máte a chybí vám v něm něco vyjimečného, pak je Apple Music: 100 Best Albums rozhodně zajímavou volbou.

Rozhodně to však není něco, co musíte mít za každou cenu. Aktuálně se knihy na eBay přeprodávají za cenu okolo 1500€-2000€, což je tří až čtyř násobek původní ceny, za kterou jsem ji kupoval. Upřímně řečeno, oněch 450€ byla částka, za kterou jsem spokojen s tím, co jsme dostal a kniha mi za ni dělá skutečnou radost. Za čtyřnásobek této částky bych však asi sáhl po něčem jiném a sám bych za ni 50 tisíc korun rozhodně nedal.