Netflix spouští největší změnu za 10 let. Už tento měsíc dostane zcela nový vzhled!

Netflix jde s dobou a připravuje zásadní změnu, která má zpříjemnit zážitek ze sledování filmů, seriálů i her. Již 19. května začne streamovací gigant nasazovat největší designovou změnu za posledních deset let. A to nejen vizuálně – nová podoba aplikace přinese také vylepšenou navigaci, chytřejší doporučování obsahu a podporu nových technologií, včetně generativní umělé inteligence. Změna vzhledu Netflixu se týká především domovské obrazovky a rozvržení klíčových funkcí. Menu s položkami Vyhledávání, Pořady, Filmy, Hry a Můj Netflix se nově přesune do pravé horní části obrazovky a zůstane vždy viditelné. Uživatelé tak budou mít vše důležité okamžitě po ruce.

Hlavní stránka se bude dynamicky přizpůsobovat na základě vašich předchozích aktivit a aktuálních zájmů. Netflix tak bude v reálném čase nabízet obsah, který odpovídá vašemu vkusu, náladě i sledovacím návykům. Každý pořad dostane nově přehlednější profil – dozvíte se nejen základní informace, jako jsou stopáž nebo herecké obsazení, ale také uvidíte například počet získaných cen, historii umístění v TOP 10 nebo doporučení založená na oceněních typu „Televizní hit“ či „Vítěz ceny Emmy“. Změna reflektuje snahu Netflixu nabídnout osobní „oázu“ – prostředí, které vás nejen rychle navede k obsahu, ale zároveň vás inspiruje k objevování nových titulů.

Nový design začne Netflix zavádět od 19. května na většinu chytrých televizí a streamovacích zařízení. Další platformy budou následovat postupně v průběhu několika týdnů. Změnu poznáte snadno – po spuštění nové aplikace vás přivítá úvodní obrazovka s průvodcem, která vám představí všechny novinky. Vedle redesignu aplikace Netflix pokračuje i v experimentech s umělou inteligencí. V mobilní aplikaci aktuálně testuje generativní AI, která má pomáhat s vyhledáváním titulů na základě vašich preferencí nebo přirozeného zadání dotazů.

Další novinkou je testování vertikálního feedu – krátkých, dynamických sestřihů z pořadů a filmů, které vám během pár vteřin představí zajímavý obsah. Inspirací je zde zjevně úspěch platforem jako TikTok nebo Instagram Reels. Přesun k modernějšímu, interaktivnímu rozhraní a důraz na personalizaci reflektují tlak trhu a rostoucí konkurenci. Netflix dává jasně najevo, že chce zůstat lídrem nejen díky obsahu, ale také technologickému přístupu a uživatelské přívětivosti. A co to znamená pro vás jako uživatele? Lepší přehled, rychlejší hledání, více informací o oblíbených titulech a celkově inteligentnější Netflix, který se přizpůsobí vám, ne naopak.