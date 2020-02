Spotify stále drtí Apple Music v počtu předplatitelů

Jablečná společnost se poslední dobou chlubí samými astronomickými čísly, která se vážou především k různorodým službám, jež Apple nabízí. V případě Apple Music však technologický gigant stále zaostává za konkurencí ve formě největšího hráče na trhu, jímž je právě Spotify. Této švédské hudební platformě se totiž podařilo za dobu své existence nasbírat již přes 124 milionů platících uživatelů, zatímco jablečná služba se stále drží okolo 60 milionů.

Pokud bychom měli jmenovat jednu nejoblíbenější a nejrozšířenější hudební streamovací platformu, jistě bychom zvolili Spotify. Tato švédská služba se za poslední rok dočkala 29% růstu v počtu předplatitelů, jenž se vyšplhal na závratných 124 milionů, a opět tak převálcovala Apple Music od jablečné společnosti, které se drží okolo 60 milionů. Konec konců, Spotify zažívá rapidní růst a analytici očekávají, že si do konce čtvrtletí přilepší o dalších několik milionů, díky čemuž by se služba mohla vyšvihnout na 126 až 134 milionů platících uživatelů. Za náskok před Applem mohou však kromě častých slev a speciálních akcí, kam spadají například 3 měsíce zdarma pro nové uživatele, také podcasty, které nabízí prvotřídní kvalitu a dodatečný obsah. Ostatně, takové klenoty jako je The Joe Budden Podcast nebo My Favorite Murder si získaly srdce nespočtu posluchačů a zajišťují společnosti pravidelný přísun nových předplatitelů a příjmu z reklamy.

Podle nejnovějších informací ale Spotify nepolevuje a chce si nahnat další náskok před konkurencí. Společnost totiž odkoupila mediální firmu The Ringer, jež se zaměřuje výhradně na sportovní podcasty a v jejím čele stojí světoznámý sportovní novinář a komentátor Bill Simmons. Toho si plánuje ponechat v roli tvůrce podcastů a přizvat si až 90 talentovaných zaměstnanců, kteří dosud pro The Ringer pracovali. Vše tedy bude fungovat jako doposud jen s tím rozdílem, že všemu bude velet právě Spotify. Švédská společnost tak spolknutím Billovy společnosti získá jak práva na jeho podcast, tak na dalších 30 projektů. Generální ředitel Spotify, Daniel Ek, si od akvizice slibuje především větší konkurenceschopnost a podobné postavení jako má například globální sportovní síť ESPN. Vypadá to tedy, že se máme rozhodně na co těšit a předplatitelé služby budou mít zajištěnou zábavu na mnoho desítek hodin. Smutnit ale nemusí ani Apple, kterému se z hlediska podcastů stále daří, ač se nesnaží je jakkoliv zpoplatnit nebo využít reklamu jako další zdroj příjmů. Jablečná společnost si zkrátka zakládá na otevřeném přístupu a na tom, že je většina dodatečného obsahu zdarma. Uvidíme, jak se situace vyvine a zda se jednou dočkáme plnohodnotného souboje Apple Music a Spotify.