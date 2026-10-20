Pro iPhone 18 Pro a Duo vzniká v USA téměř 100 součástek

Apple je sice americkou společností, drtivá většina jeho produktů vzniká za hranicemi Spojených států, především pak v Asii. A přestože se o přesunu výroby iPhonů do USA hovoří už dlouhé roky, zatím se v tomto směru žádná zásadní revoluce nekoná. To však neznamená, že by se Apple nesnažil svou závislost na zahraničních dodavatelích alespoň částečně omezit, ba právě naopak. Kalifornský gigant totiž nyní oznámil, že americké společnosti vyrábějí téměř stovku různých součástek využívaných v jeho nejnovějších iPhonech 18 Pro a ohebném iPhonu Duo. A co je možná ještě zajímavější, v USA vznikají i některé z technologicky nejpokročilejších komponent těchto telefonů.
Apple se ve své nejnovější tiskové zprávě pochlubil rozšířením spolupráce se dvěma americkými společnostmi, které se budou podílet na výrobě důležitých součástek jeho telefonů. První z nich je Perryman Company sídlící v Pensylvánii, která se specializuje na zpracování titanu. Právě od ní bude Apple odebírat titan třídy Grade 5 využívaný mimo jiné při výrobě konstrukce ohebného iPhonu Duo.
Zajímavé přitom je, že Apple hodlá do této spolupráce během následujících tří let investovat až 100 milionů dolarů, tedy v přepočtu více než dvě miliardy korun. Perryman bude titan tavit, kovat a válcovat ve svém závodě v Pensylvánii, přičemž minimálně 80 % použitého materiálu má pocházet z recyklovaných zdrojů. Apple tak chce nejen posílit domácí výrobu, ale zároveň omezit potřebu získávání nových surovin.
Druhou důležitou společností je Qnity Electronics se sídlem v Delaware. Ta bude pro Apple vyrábět speciální pokročilé fólie využívané v systému variabilní clony hlavního fotoaparátu iPhonu 18 Pro. A právě tato technologie patří mezi největší fotografické novinky letošní generace. Díky možnosti měnit množství světla dopadajícího na snímač totiž dokáže fotoaparát lépe reagovat na rozdílné světelné podmínky a nabídnout větší kontrolu nad výslednými fotografiemi. Podle Applu přitom nejde o žádné okrajové součástky. Obě společnosti totiž dodávají materiály a technologie, které mají přímý vliv na konstrukci a funkčnost jeho nejnovějších telefonů.
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Ještě zajímavější je však celkový rozsah americké výroby. Apple totiž uvádí, že v iPhonech 18 Pro a iPhonu Duo se nachází dohromady téměř 100 různých komponent vyráběných americkými společnostmi ve více než dvanácti státech USA. Jde přitom o širokou škálu součástek od bezdrátových čipů až po polovodičové komponenty zajišťující důležité funkce zařízení.
Do celého procesu se zapojují také další významní partneři Applu. Například továrna TSMC v Arizoně má letos pro Apple vyrobit více než 100 milionů čipů. Společnost Corning zase ve svém závodě v Kentucky vyrábí krycí skla, přičemž do konce letošního roku má zajišťovat výrobu všech krycích skel pro iPhony a Apple Watch prodávané po celém světě.
Přestože jde o poměrně zajímavá čísla, je potřeba připomenout jednu důležitou věc. Skutečnost, že téměř stovka součástek pochází od amerických dodavatelů, totiž rozhodně neznamená, že by se iPhony 18 Pro nebo Duo vyráběly kompletně ve Spojených státech. Finální montáž telefonů totiž nadále probíhá především v Asii, kde má Apple vybudovanou rozsáhlou výrobní infrastrukturu. Přesunout celý výrobní proces do USA by navíc znamenalo nejen obrovské investice, ale také nutnost vybudovat nové dodavatelské řetězce, zajistit dostatek kvalifikovaných pracovníků a vyřešit celou řadu logistických problémů. A to rozhodně není něco, co by šlo zvládnout během několika měsíců.
Osobně mi nicméně přijde zajímavé, že se Apple nesoustředí pouze na jednoduché součástky, ale snaží se v USA rozvíjet také výrobu technologicky náročných komponent. Ostatně titanová konstrukce ohebného iPhonu nebo technologie variabilní clony fotoaparátu rozhodně nejsou žádné bezvýznamné detaily.