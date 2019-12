Apple řeší obří podvod s iPhony z vyřazených součástek, přišel tak o miliardu

Apple má jen pár dní před startem Vánoc další důvod ke starostem. Na světlo světa se totiž dostaly skoro až neuvěřitelné informace o nelegální výrobě iPhonů z neschválených součástek vyrobených Foxconnem. Zaměstnanci, kteří jsou do tohoto skandálu namočeni, si měli za zhruba tři roky přijít prodejem iPhonů na astronomických 43 milionů dolarů, tedy téměř miliardu korun.

Je běžnou praxí, že při výrobě komponentů se mnohé z nich nepodaří vyrobit zcela stoprocentně a tudíž nemohou být do iPhonů použity. Tyto komponenty jsou zaměstnanci fabrik vyřazeny a následně by měly být zničeny, aby je nebylo možné jakkoliv využít. Podle zpráv z Číny se však ve Foxconnu – konkrétně na pobočce v Zhengzhou – minimálně poslední tři roky právě proces ničení vadných nevyhovujících součástek záměrně opomíjel a to kvůli byznysu, kteří s nimi vedoucí pracovníci zodpovídající za tento proces rozjeli. Jednat se konkrétně mělo o jejich skutečně masivní prodej nasmlouvaným výrobcům, kteří z nich následně kompletovali iPhony a ty následně prodávali. Díky tomu tak měla celá zločinecká skupina zbohatnout minimálně o výše zmíněných 43 milionů dolarů.

Informací o celém podvodu je v tuto chvíli bohužel velmi málo. Dle dostupných informací nicméně již probíhá rozsáhlá vyšetřování, o které se stará oddělení Apple Business Assurance and Audit, jenž je přímo podřízené představenstvu společnosti. Dá se tedy říci, že na prošetření celého podvodu nasadil Apple skutečně velký kalibr, což však je vzhledem ke 43 milionům dolarů, na které si měli podvodnicí přijít, vcelku očekávaný tah. Samotný Apple nicméně celou situaci zatím nekomentoval a tak nezbývá než doufat, že se v následujících hodinách či dnech k okomentování situace rozhodne, popřípadě že se objeví další upřesňující zprávy.