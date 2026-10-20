MacPaw představil parfém pro váš Mac a iPhone!

Společnost MacPaw se roky specializuje na čištění počítačů Mac. Jejich nejznámější software nese názevm CleanMyMac a nyní se rozhodli, že nebudou čistit jen software, ale také hardware. Díky tomu vznikl první fyzický produkt, který kdy MacPaw vydal a jedná se o parfémový čistič displeje, který nejen, že krásně provoní váš počítač nebo iPhone a jeho okolí, ale také vyčistí jejich displej. Součástí balení je samotný MacPaw Mist v kovovém flakonu doplněný o jemnou hadříčku z mikrovlákna. Jedná se navíc o extrémní exkluzivitu, protože vzniklo jen 100 kusů, které nikdy nezamíří do prodeje. Získat je můžete pouze tím, že budete sledovat soutěžní příspěvky CelanMyMac na Instagramu nebo TikTok a pod ně napíšete jednoduchý komentář s textem MIST. V případě TikTok stačí napsat zprávu s textem MIST. Společnost následně vybere vítěze, kteří získají samotný Mist, ale také slevy na CelanMyMac. Pokud tedy chcete provonět svůj Mac a hledáte něco, co nemá každý, stačí se zapojit do soutěže.