Recenze zvlhčovače a čističe vzduchu Levoit: Super parťáci (nejen) do veder ovladatelní iPhonem

Ke slovu se stále více dostávají produkty, které vám dokáží zpříjemnit pobyt v interiéru. Nemusí se samozřejmě jednat o klasické chytré spotřebiče. Velmi užitečným pomocníkem mohou být různé zvlhčovače či čističe vzduchu. Do rukou se mi dostaly zrovna dva takové produkty od značky Levoit. Pár týdnů je intenzivně používám a rád bych se podělil o své dojmy. Jestliže nad podobným zařízením uvažujete, třeba se vám bude text hodit.

Zvlhčovač vzduchu Levoit Classic 300S

Obsah balení

Nejprve se pojďme podívat do krabice. Tento zvlhčovač vám dorazí pečlivě zabalený v kartónovém balení, které nabízí pohled na nejzajímavější technické specifikace a design produktu. V krabici naleznete kromě zvlhčovače taktéž manuál a čistící kartáč. Když už jsme zmínili technické specifikace, pojďme se na ně podívat bližší optikou. Jedná se o ultrazvukový zvlhčovač vzduchu vhodný do místnosti o velikosti 47 m2, s příkonem 26 W, objemem nádržky o velikosti 6 litrů a hlučností 30 dB. Produkt je vyhotoven převážně z umělé hmoty. Jeho spodní a vrchní část jsou bílé. Rozměry jsou 245 × 340 × 192 mm. Ovládat lze produkt samozřejmě taktéž aplikací. Vhodné jsou k použití i všemožné aromatické oleje. Místnost si tedy můžete pěkně provonět.

Design produktu

Podíváme-li se na zvlhčovač vzduchu Levoit Classic 300S jako celek, jedná se o zkosený kvádr, jehož nejdůležitější část je na přední straně. Nachází se zde totiž displej, který zobrazuje aktuální vlhkost vzduchu v místnosti. Taktéž tu najdete také například ikonu Wi-Fi. Vedle displeje se nachází čtveřice dotykových tlačítek. Ty slouží k vypnutí/zapnutí displeje, rozsvícení diody umístěné ve zvlhčovači, nastavení míry vypouštění vody a samozřejmě vypnutí. Na horní straně můžete vidět otočný aplikátor, který „rozdává“ místnosti vlhkost.

První použití

Dobrou zprávou je, že zprovoznění je naprostou hračkou. Prvně je třeba stáhnout aplikaci VeSync a provést jednoduchou registraci. Následně na 5 sekund podržíte vypínací tlačítko a spárujete zařízení s aplikací. Tím je dílo dokonáno. Poté stačí už jen vyjmout nádobu, nalít do ní vodu a nechat stroj pracovat. Jak bylo uvedeno výše, nádoba má objem 6 litrů, což dle výrobce zaručuje dávkování vody až po dobu 60 hodin. Záleží ale samozřejmě na úrovni dávkování vody. Zařízení nabízí celkem 9 variant. Co se aplikace týče, je naprosto přehledná, bezproblémová a v českém jazyce. Můžete zde samozřejmě zvlhčovač zapnout/vypnout, volit množství dávkování vody, nastavovat režim spánku, program vlhčení či zapínat světlo. Rovněž je v aplikaci k vidění aktuální vlhkost vzduchu v místnosti. Přes aplikaci budete rovněž provádět aktualizace.

Vlastní používání

Do testování tohoto produktu jsem se opravdu hrnul, neboť, jak uvádím výše, instalace je naprosto primitivní a zabere pouze několik minut. Jelikož jsem neměl se zvlhčovačem vzduchu dřívější zkušenost, o to více jsem byl zvědavý. Nutno podotknout, že i sama aplikace hlásí, že vlhkost vzduchu v interiéru je ideálně 45 %, přičemž je možné si v aplikaci nastavit „cíl“. Po jeho dosažení se zařízení vypne. Jakmile jsem Levoit Classic 300S zapnul, čidlo hlásilo vlhkost vzduchu 28 %. Zvlhčit na oněch 45 % trvalo asi 6 hodin (dle čidla). Výsledek se skutečně dostavil a já mohu říct, že se mi dost zamlouval. Lépe se mi spalo a jelikož jsem v době testování trpěl rýmou, snadněji se mi uvolňovaly dýchací cesty. Je ale na místě zkoumat, jaká vlhkost vám bude vyhovovat. Jednoho dne jsem zapomněl stroj vypnout a neměl nastavenou cílovou hodnotu. Po mém příchodu čidlo hlásilo vlhkost 68 % a v místnosti byla viditelná „mlha“, což působilo vzhledem k okolním místnostem dost komicky. Na každý pád se nejednalo o stav, který mi vyhovoval. Pokud to tedy přeženete, není nic jednoduššího než vyvětrat. Tento produkt si ale náramně užívám a za dobu používání jsem vyslal do ovzduší v bytě již desítky litrů vody. Nic ale není dokonalé a musíte taktéž zvlhčovač vhodně umístit. Když jsem jej dal do rohu místnosti či blíže ke stěně, čidlo mělo tendenci hlásit přehnanou vlhkost, která v žádném případě neodpovídala skutečnosti. Za mě je tedy vhodné nechat zvlhčovači prostor alespoň třicet čtyřicet centimetrů z každé strany. Co se hlučnosti týče, slyšíte v dáli pouze malé šumění, které velmi rychle vypustíte z hlavy.

Resumé

Zvlhčovači Levoit Classic 300S nemám co vytknout. Je tichý, spolehlivý a hlavně funguje. A funguje velmi dobře. Pokud máte pocit, že by se vám doma hodil vlhčí vzduch, neváhejte. Velmi povedený produkt, který mohu jen a jen doporučit. Jeho cena je 2790 korun.

Čistič vzduchu Levoit 200S

Obsah balení a technické specifikace

Stejně jako v prvním případě i nyní se prvně podíváme, co se nachází v krabici. Osobně musím říct, že balení čističe Levoit 200S se mi líbí daleko více. Je hezky barevné a graficky pohlednější. Vidět na něm můžete detail celého produktu, filtru, technické specifikace a opět QR kód ke stažení aplikace VeSync. V balení naleznete kromě samotného čističe taktéž návod k použití. Tento produkt má výkon 170 m3/hod, příkon 26 W a dle výrobce je ideální do místnosti o velikosti 35 m2. Jeho maximální hlučnost (v závislosti na úrovni výkonu) je 45 dB, minimální pak 24 dB. Dále se může chlubit HEPA filtrem, uhlíkovým a prachovým předfiltrtem, přičemž vše je antibakteriální. Jeho rozměry jsou 205 × 320 × 205 mm. Samozřejmě jej lze také ovládat pomoci smartphonu za použití Wi-Fi.

Design produktu a první použití

Oproti výše uvedenému zvlhčovači je třeba říct, že design je daleko zajímavější. Převážně pak horní strana, která připomíná turbínu. Celý produkt vypadá jako bílý válec. Na jeho horní straně naleznete dotykový panel, přes něj můžete upravovat manuálně tři stupně výkonu, nastavit časování (1až 12 hodin), zapnout svítilnu, dětský zámek a samozřejmě zapnout a vypnout zařízení. Spodní polovina zařízení patří průduchům. Dole je pak kloub, po jehož otočení nahlédnete do útrob čističky. Zejména tak bude činit kvůli kontrole filtru. První používání je stejně jednoduché jako v případě zvlhčovače. Stáhnete aplikaci, provedete registraci, podržíte 5 sekund tlačítko kvůli spárování a je hotovo. V aplikaci pak můžete upravovat časovač a režim výkonu.

Vlastní zkušenost

Popsat používání čističe vzduchu je velmi složité, jelikož efekt přímo nevidíte. Zatímco u zvlhčovače můžete vlhkost při vyšší koncentraci vidět či cítit (za použití vonných olejů), zde je to jinak. Zda skutečně čistič dělá svou práci poznáte až při pohledu na filtr. Musím říct, že prach čistič zachytil, tedy mohu konstatovat, že funguje. Výrobce se chlubí též možností zachytávat pachy. Tady naopak musím konstatovat, že když jsem nastříkal deodorant v blízkosti zařízení, odér nebyl po malé chvíli tak silný. Šlo ale možná pouze o můj pocit. Co každému vyhovovat nemusí je naopak hlučnost. Na nejnižší stupeň čistič zní jako větrák, což je naprosto v pořádku a bez problému. Na nejvyšší stupeň už čistič slyšíte poměrně dost. Na každý pád jedná se také o záležitost, která je o zvyku. Zprvu jsem jej vypínal, ale po několika dnech jsem si zvykl i na nejvyšší stupeň. Jedná se ale o můj subjektivní názor a věřím, že je spousta lidí, kterým hluk vyhovovat nebude. Pro co nejvyšší účinnost zachytávání prachu výrobce zde doporučuje umístit zařízení alespoň několik desítek centimetrů od překážek ze všech stran.

Resumé

Před koupí tohoto produktu zvažte, zda máte doma prašno. Pokud ano. mohu čistič vzduchu Levoit 200S pouze doporučit. Osobně by mi dával smysl například v místnosti, která je blízko silnice. Zařízení funguje velmi spolehlivě. Koupit jej můžete za 3189 korun.

