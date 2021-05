MacPaw Space: Známí vývojáři vytvořili vlastní Apple muzeum

Vývojáře z Ukrajinského týmu MacPaw není uživatelům Maců potřeba příliš představovat, jejich software zná téměř každý, ostatně mají po celém světě více než 30 milionů aktivních uživatelů. Ke štěstí jim tak chybělo zdá se už jen Apple muzeum, ve kterém by měli místo, kde se mohou setkávat s veřejností a ukázat jim ty nejzajímavější produkty společnosti Apple. Myšlenku na vlastní muzeum se rozhodli převést do skutečnosti a postupně dokázali posbírat 323 produktů společnosti Apple, kterým vytvořili speciální prostor nazvaný MacPaw Space.

Ten se již brzy otevře každému, kdo bude mít zájem se na historii Applu podívat na vlastní oči a zavítá do ukrajinského hlavního města Kyjev. „Když jsme získali naši první kolekci historických Maců a dalších produktů, nemohli jsme je ukázat veřejnosti a její poptávka po tom, aby mohli historii Applu vidět byla přitom čím dál tím větší. Tvrdě jsme pracovali a nyní jsme připraveni otevřít muzeum pro veřejnost,“ uvedl Oleksand Kosovan, generální ředitel a zakladatel společnosti MacPaw. MacPaw Space však není pouze muzeum, ale je to místo, kde se budou konat přednášky, workshopy nebo představení novinek. Prostor navíc bude mít možnost využít i kdokoli, kdo bude chtít uspořádat svou vlastní akci. Co se samotných exponátů týká, najdete zde skutečné skvosty:

Macintosh 128k, který podepsal Steve Wozniak

Mac Portable, první „přenosný“ počítač společnosti Apple, podepsaný všemi, kteří na něm pracovali

The 20th Anniversary Mac – počítač který stál absurdních 7500$ a zaměstnanci Applu jej zákazníkům doručovali v limuzíně, oblečeni do obleků s kravatou

iBook Clamshell – první komerční počítač s bezdrátovým přístupem k internetu.

Pokud tedy bude mít cestu do Kyjeva a budete mít chvilku času, návštěva MacPaw Space zní jako velmi slibné zkrácení dlouhé chvíle.