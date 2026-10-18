Používáte Safari k práci i zábavě? Profily vám v tom udělají pořádek

Safari nemusí být jen jeden společný prostor, ve kterém se vám míchají pracovní weby, soukromé přihlášení, záložky i historie prohlížení. V novějších verzích iOS můžete využít profily, které jednotlivé části používání prohlížeče oddělí. Hodit se mohou například tehdy, pokud jeden iPhone používáte současně k práci, studiu i běžnému surfování po internetu.
Každý profil funguje v Safari jako samostatné prostředí. Můžete si tak vytvořit například profil Práce, ve kterém budete mít pracovní historii, data webových stránek a vlastní oblíbené položky, zatímco osobní profil si ponechá své údaje odděleně. Díky tomu se vám například při hledání pracovního webu nebudou mezi návrhy neustále objevovat stránky, které navštěvujete ve volném čase.
Profily mohou mít také vlastní složku oblíbených položek, takže si lze úvodní stránku Safari přizpůsobit podle toho, k čemu konkrétní profil používáte. U pracovního profilu tak můžete mít po ruce firemní systémy, dokumentaci nebo webmail, zatímco v osobním profilu třeba zpravodajské weby, sociální sítě nebo stránky spojené s vašimi koníčky.
Samostatně lze pro jednotlivé profily spravovat také rozšíření a oznámení z webových stránek. To se hodí například tehdy, pokud určité rozšíření potřebujete jen při práci a mimo ni jej nechcete používat.
Jak vytvořit nový profil v Safari
Na iPhonu otevřete Nastavení a přejděte do Aplikace -> Safari. Zde vyhledejte sekci Profily a klepněte na možnost Nový profil. Následně si můžete zvolit jeho název, symbol, barvu a další podrobnosti.
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Profilů můžete vytvořit více, takže vedle pracovního a soukromého lze přidat například také profil pro školu, cestování nebo jinou činnost, při které chcete mít webové prostředí oddělené.
Výhodou je také synchronizace mezi zařízeními přihlášenými ke stejnému Apple účtu. Pokud tedy používáte Safari nejen na iPhonu, ale také na iPadu nebo Macu, nemusíte si stejné uspořádání vytvářet pokaždé znovu.
Profily v Safari patří mezi funkce, které na první pohled nemusí působit nijak zásadně. Jakmile ale v prohlížeči pravidelně střídáte několik různých typů práce, začnou dávat velký smysl. Místo jedné změti historie, záložek a přihlášení totiž získáte několik přehledných prostředí, mezi kterými můžete podle potřeby přecházet.