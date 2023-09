5 tipů a triků, jak využít Safari v iOS 17 na maximum

Profily v Safari

Safari v iOS 17 umožňuje uživatelům vytvářet rozdílné profily – například pro zábavu, práci nebo studium. Ve své podstatě každý profil funguje jako jedinečné prostředí pro prohlížení. To znamená, že můžete mít pracovní profil pouze se soubory cookie, historií a daty webových stránek souvisejících s prací a soubory cookie, historie a data webových stránek vašeho osobního profilu by byly oddělené. Pro každý profil lze zapnout nebo vypnout rozšíření, stejně jako oznámení Web Push pro webové stránky, a každý profil může mít vlastní složku oblíbených položek pro záložky na vlastní úvodní stránce pro nové karty. Profilů můžete mít, kolik potřebujete (práce, hry, škola atd.), profily se synchronizují s jinými zařízeními pomocí stejného Apple ID a fungují v systémech iOS 17, iPadOS 17 a macOS Sonoma. Dokonce můžete mít různé profily pro členy rodiny nebo přátele používající stejné zařízení, abyste izolovali prohlížení všech. Pro založení nového profilu spusťte na iPhonu Nastavení -> Safari, zamiřte do sekce Profily a klepněte na Nový profil. Zde můžete navolit veškeré detaily.