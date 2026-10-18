Mrazivé kriminálky, skutečné zločiny i pořádná porce zábavy. Těchto 5 filmů a seriálů na HBO Max si nenechte ujít

Maminka mrtvá a nejdražší
Zneužívání, duševní nemoc a zakázaná láska se snoubí v příběhu Dee Dee a její dcery Gypsy Rose, o nichž si všichni mysleli, že vedou pohádkový život.
Zodiac
Sériový vrah provokuje policii v San Franciscu svými dopisy a šifrovanými zprávami. Sledujeme vyšetřovatele a novináře zoufale pátrající po vrahovi.
Sedm
Detektiv William Somerset se před odchodem do důchodu ujímá posledního případu. S kolegou Davidem Millsem pátrá po brutálním sériovém vrahovi.
Špinavá hra
Zkušený zloděj Parker chystá největší loupež svého života. S Grofieldem, Zen a sehraným týmem se však dostane do křížku s newyorskou mafií.
Zataženo, občas trakaře 2
Flintův zázračný stroj stále funguje a vytváří živoucí jídlo. Svět tak znovu čelí cheeseburgerovým bouřím a špagetovým tornádům.