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Mrazivé kriminálky, skutečné zločiny i pořádná porce zábavy. Těchto 5 filmů a seriálů na HBO Max si nenechte ujít

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A. TomanováAmaya Tomanová
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Maminka mrtvá a nejdražší

Zneužívání, duševní nemoc a zakázaná láska se snoubí v příběhu Dee Dee a její dcery Gypsy Rose, o nichž si všichni mysleli, že vedou pohádkový život.

Zodiac

Sériový vrah provokuje policii v San Franciscu svými dopisy a šifrovanými zprávami. Sledujeme vyšetřovatele a novináře zoufale pátrající po vrahovi.

Sedm

Detektiv William Somerset se před odchodem do důchodu ujímá posledního případu. S kolegou Davidem Millsem pátrá po brutálním sériovém vrahovi.

Špinavá hra

Zkušený zloděj Parker chystá největší loupež svého života. S Grofieldem, Zen a sehraným týmem se však dostane do křížku s newyorskou mafií.

Zataženo, občas trakaře 2

Flintův zázračný stroj stále funguje a vytváří živoucí jídlo. Svět tak znovu čelí cheeseburgerovým bouřím a špagetovým tornádům.

 

Zdroj
Diskuze
HBO Max

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