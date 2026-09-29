Stáhněte si zdarma extrémně detailní nákresy téměř stovky Apple produktů v čele s iPhone 18 Pro

Apple je známý svou posedlostí detaily při navrhování produktů, kvůli čemuž jej ostatně mnozí z nás milují. Pokud vás však jeho design zajímá o něco víc, určitě vás potěší, že existuje poměrně nenápadná část jeho webu, u které můžete strávit klidně celé odpoledne. Apple totiž zveřejňuje detailní rozměrové výkresy svých zařízení, které ukazují jednotlivé produkty podstatně podrobněji než běžné technické specifikace. A přestože jsou určené především výrobcům příslušenství, zajímavé jsou podle mě prakticky pro každého technologického nadšence. Nebojím se totiž říci, že některá schémata by vypadala skvěle i vytištěná někde v rámu na zdi.
Apple má aktuálně v sekci Dimensional Drawings dokumentaci pro 96 různých zařízení a příslušenství. Najdete zde například iPhone 18 Pro, Apple Watch Ultra 4, Apple Watch Series 12 či AirPods 5, ale také MacBook Neo, Siri Remote, AirTag, nabíjecí pouzdra AirPods nebo dokonce optické vložky ZEISS pro Apple Vision Pro. Na celé věci je zajímavá především míra detailů. Nečekejte totiž jednoduchý obrázek telefonu s údajem o jeho výšce a šířce. Apple ve výkresech přesně rozkresluje rozměry a zakřivení zařízení, polohu tlačítek, fotoaparátů, senzorů, reproduktorů nebo konektorů.
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Důvod existence těchto nákresů je přitom poměrně jednoduchý. Výrobci pouzder, držáků a dalšího příslušenství totiž díky nim přesně vědí, s jakými rozměry mají pracovat a kde si musí dát pozor, aby jejich výrobek neblokoval některý ze senzorů či dalších prvků zařízení. Apple jim tak poskytuje přesná data potřebná k tomu, aby výsledné příslušenství s jeho produkty správně fungovalo.
Pro běžného uživatele je ale mnohem zajímavější možnost podívat se na známá zařízení úplně jiným způsobem. Pokud vás tedy baví průmyslový design Apple, rozhodně stojí za to si některý z výkresů prohlédnout. Je na nich totiž krásně vidět, jak přesně musí být jednotlivé části zařízení definované ještě předtím, než kolem nich vůbec může vzniknout pouzdro, řemínek nebo jiné příslušenství. A já se přiznám, že o existenci podobně rozsáhlé veřejné databáze jsem až doteď vůbec netušil a nyní si pravděpodobně pár nákresů do rámečku někam na zeď vytisknu.