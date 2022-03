Vyzdobte si svou kancelář jako správný jablíčkář aneb jak jsem se zamiloval do produktů Grid Studio

Když jsem si před nedávnem začal v novém bytě připravovat svůj pracovní kout, lákalo mě si jej nějak tématicky vyzdobit. Zdánlivě jednoduchá vize se však záhy ukázala jako relativně komplikovaná, jelikož vkusných dekorativních prvků s technologickou tématikou, kterou mám již řadu let tak rád, je na trhu jako šafránu – tím spíš, když člověk ještě musí kalkulovat s tím, že je třeba je přizpůsobit i zbytku interiéru daného pokoje, jelikož samostatnou kancelář bohužel nemám. S hledáním jsem však byl naštěstí úspěšný a jelikož se mě čím dál tím víc lidí ptá, kde že jsem mé technologické dekorace sehnal, myslím, že není od věci se o to s vámi podělit.

Že mám rád Apple a minimalistický design je tak nějak vzhledem k tomu, že již pěkných pár let působím na Letem světem Applem a obklopuji se Apple produkty tak nějak všem jasné. Když jsem tedy začal o dekoracích přemýšlet, měl jsem v hlavě právě předměty s Apple tématikou, které však budou zároveň vkusné a tak nějak “stravitelné” i pro technologiemi neposkvrněné lidi Shodou okolností mi v té době začala na Instagramu čím dál tím častěji vyskakovat reklama na Grid Studio, které se zaměřuje na rozbor elektroniky a její následné přetvoření do podoby nástěnných obrazů. Celá idea se mi extrémním způsobem zalíbila a já si tak začal pohrávat s myšlenkou, že si právě produkty od Grid udělám radost. Zprvu jsem sice přemýšlel, že se do výroby něčeho podobného pustím sám, ale zcela otevřeně řečeno, investovat svůj čas, peníze a úsilí do velmi nejistého výsledku se mi tak nějak nechtělo.

Jako první mi od Grid dorazily první Apple Watch, jelikož jsem jejich fanda. Nebudu vám lhát, cena není vyloženě nejnižší a já produkt až do doručení viděl jen v digitální podobě na displeji mého monitoru, takže jsem měl logicky trochu strach, jak vše bude vypadat. Veškeré obavy však opadly prakticky ihned poté, co mi obraz dorazil. Grid si totiž dává extrémním způsobem záležet už na samotném balení, kdy je obraz zabalen do černého papíru a svázán mašlí s pečetí. Obraz jako takový je pak ještě zafoliovaný, aby se nemohla přední průhledná strana poškrábat, díky čemuž si tak můžete být jisti tím, že výrobce udělal vše pro to, aby vám obraz dorazil v celku. Kdyby se tak nicméně nestalo, v balení je přibaleno lepidlo, kterým si můžete potenciálně odpadlé součástky daného produktu přilepit na jejich původní most.

Co se pak týče samotného obrazu, z toho jsem byl nadšený a upřímně jsem z něj nadšený i pěkných pár měsíců poté, co jsem jej přibil na zeď. Hodinky jsou nejenže dokonale upevněny na podložce s popisky, ale taktéž dokonale očištěny a rozebrány, díky čemuž vše vypadá zkrátka a dobře skvěle. Ruční práce se zde holt nezapře. Druhý kousek od Grid, který mi nyní zdobí pracovní kout, jsem dostal od přítelkyně k Vánocům. Jedná se konkrétně o iPhone 5, který byl dosud zřejmě mým nejoblíbenějším iPhonem a to jak díky funkčnosti, tak i designu. Celočerné tělo je totiž i po letech překrásné a proto je pro mne skoro až nepochopitelné, proč se Applu do podobného řešení už tak nějak nechce. A zpracování? Opět jednička s hvězdičkou. Vše je dokonale očištěno, umístěno a přilepeno, díky čemuž působí i tento kousek naprosto perfektním dojmem.

Před pár týdny jsme si pak s kolegou Romanem udělali radost a sáhli po dalším kousku z dílny Grid. Tentokrát se však nejedná o obraz, nýbrž o procesor Apple A5X, který byl nasazen jen a pouze ve třetí generaci iPadu. Grid totiž rozšířil svou obrazovou nabídku právě o procesory zalité zřejmě do průhledného plastu, který umožňuje si je prohlédnout detailně (a přitom bez jakéhokoliv prachu a jiných nečistot) z obou stran. Musím říci, že i tento kousek vypadá vskutku překrásně a přestože ani jeho cena nebyla nejnižší, jakožto správnému fanouškovi Applu mi dělá na mém pracovním stole radost.

Pokud tedy máte stejně jako já chuť si svou kancelář, potažmo pokojíček, obývák či jinou místnost vyzdobit něčím technologickým a zároveň stylovým, nebojím se vám produkty z dílny Grid Studio doporučit. Její nabídka je vcelku slušně široká a kvalita produktů (tedy alespoň těch, které mám doma já) naprosto skvělá. A když člověk “vyčíhá” nějakou tu slevu, kterých bývá na Gridu relativně dost (doporučuji sledovat zejména jeho Instagram), myslím si, že ani vaše peněženka nezapláče. Jen počítejte s tím, že produkty odesílá Grid z Číny, takže si na ně pár dní počkáte.

Produkty Grid Studio si můžete prohlédnout či zakoupit zde