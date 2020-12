Recenze Grid iPhone 4S: Pověste si na zeď jedinečný obraz s rozebraným iPhonem

Možná jste i vy zaregistrovali na sociálních sítích reklamu na společnost Grid, která vyrábí jedinečné obrazy, ve kterých najdete zarámovaný iPhone 4s rozložený na jednotlivé součástky. Aktuálně mají v nabídce kromě iPhone také iPod touch a dalších produkty, které však již nejsou z dílny Applu. Jednoho dne tato reklama vyskočila i na mě a já jsem tak nějak bez většího přemýšlení klikl a objednal. Po pár týdnech čekání obraz konečně dorazil, pojďte se na něj podívat společně s námi.

Upřímně řečeno, většinou se snažím dávat si při objednávkách z neznámých e-shopů pozor a podívat se minimálně na nějaké ty recenze a další základní věci, které by měl udělat každý před tím, než cokoli objedná. Tentokrát jsem byl však z pár fotek na instagramové reklamě natolik nadšený, že jsem porušil vlastní pravidla a zadal svůj PayPal dřív, než jsem se na cokoli z výše uvedeného podíval. Když mi za dva dny došlo trackovací číslo s tím, že se zásilka posílá ze Shenzenu, na pár dní jsem ztratil nějaké iluze o tom, že mi dojde skutečně to, co je na fotkách. Ano, vím, že se právě zde montují naše iPhony už dlouhé roky, ale přece jen umělecké studio vyrábějící ručně obrazy z použitých iPhonů bych zde nehledal.

Naštěstí včera po zhruba třech týdnech od objednávky dorazil kurýr a já měl už při prvním pohledu na balíček znovu ten pocit, který jsem měl dřív, než jsem zjistil odkud pochází. Samotný balíček byl vystužen na všech rozích plastovými rohy, které zabraňují jejich poškození. Ukryt byl v pevném obalu ve kterém byl silný karton a v tom v bublinkové fólii teprve čekal černý balící papír s logy Grid převázaný stužkou s pečetí, pod kterou byla ještě usušená květina. Vše vypadá od prvního momentu skvěle a já pamlu odtrhávám pečeť a začínám rozbalovat papír. Pod ním je sklo, přelepené krycí fólií a pod ní už konečně vidím přesně to, co jsem viděl na oněch reklamních fotkách.

Obraz vypadá skutečně fantasticky. Dřevěný rám, do kterého je vsazeno skutečné sklo, ukrývá iPhone 4s rozebraný na základní součástky i s popisem jednotlivých dílů. V levém dolním rohu pak nechybí citát Steva Jobse s „jeho podpisem“. Měl jsem možná štěstí, že obraz přežil doručení až ze vzdálené Číny, ale nic nebylo poškozené, nic se neulomilo a vše vypadá zkrátka perfektně. Součástí balení jsou dokocnce dvě zatloukací hmoždinky a také lepidlo a plastová špachtle v případě, kdyby se nedej Bože něco cestou odlepilo.

Je potřeba myslet na to, že výrobce pro vytvoření obrazu nepoužil nový iPhone, ale jedná se o použitý kus, který však není nijak viditelně poškozen. Nese ale samozřejmě známky běžného používání a tak jsou na displeji vidět nějaké ty menší škrábance, tělo telefonu je trochu zašlé a je zkrátka vidět, že telefon pár let někomu sloužil. Součástí obrazu jsou všechny díly, ze kterých (pokud jsou funkční a nepoškozené, což na první pohled nepoznáte), můžete složit celý telefon.

Mě osobně se obraz skutečně líbí a na zdi vypadá nejen skvěle, ale zejména netradičně. Je to přesně ta věc, u které se každý milovník technologií zastaví a podívá se, co se to v tom jeho telefonu vlastně ukrývá za „tajemství“. Samozřejmě může každý argumentovat tím, že cena obrazu je 139$, tedy zhruba 3000Kč a to včetně poštovného a balného. Samotný iPhone 4s se přitom dnes prodává na bazarech funkční za 1500 Kč, nefunkční pak za vyšší stovky korun. Na druhou stranu by se mi osobně nechtělo telefon rozpitvávat, přelepovat na podložku, řešit rámování a tak dále. Myslím si, že pokud to nevezmete vyloženě jako něco, co vás baví, tak každý z nás dokáže za čas, který by tvorbě obrazu věnoval, vydělat na to, aby si jej objednal a ještě mu nějaká ta koruna navíc zůstane.

Pokud se vám obraz líbí stejně jako mě a chcete si jej objednat, pak si dávejte pozor na dvě věci. První je fakt, že obraz vám jde z Číny a i když jsem jej neobjednával v té největší Vánoční špičce, která je nyní, tak šel tři týdny. Druhá je pak fakt, že jde přes půl zeměkoule a šance, že se může poškodit je skutečně reálná. Na obě věci je tedy potřeba dávat pozor a zvážit, zda vám za to riziko stojí. Pokud se však vše povede a vám dorazí domů bez jakéhokoli poškození jako mě, zaručuju vám, že s výsledkem budete nad míru spokojeni.

Grid iPhone 4s si můžete zakoupit přímo zde.