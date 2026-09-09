Apple Watch dostanou až děsivě chytrou AI! Poznají, kdy jíte, uklízíte, pracujete nebo sekáte trávník

Apple Watch Series 12 a Apple Watch Ultra 4 mají dnes večer dostat jednu z nejzajímavějších AI funkcí za poslední roky. Už před pár hodinami jsme se dozvěděli, že nové hodinky mají umět analyzovat průběh vašeho dne a následně vám vytvořit jeho souhrn. Nyní se však díky rozboru kódu watchOS 27 podařilo zjistit, co všechno bude tato funkce ve skutečnosti sledovat. A seznam je až překvapivě detailní.
Funkce je v kódu označována jako Ambient Sensing a podle leakera vystupujícího pod přezdívkou pdfu bude při vytváření souhrnu pracovat například s časem a datem, polohou, informacemi o jídle nebo lidmi, kteří byli v danou chvíli přítomni. Systém má dokonce počítat s tím, jaký vztah má daný člověk k majiteli Apple Watch.
Ještě zajímavější je ale seznam činností, které dokáže systém rozpoznávat. Apple údajně počítá například s jídlem, svačinou, přípravou jídla, pečením nebo přípravou nápojů. Hodinky mají poznat také vysávání, mytí nádobí, praní a skládání prádla, vynášení odpadků, vytírání, utírání prachu, zalévání rostlin, zahradničení nebo dokonce sekání trávníku.
Samozřejmě nechybí ani aktivity, které Apple Watch sledují už dnes. V kódu tak najdeme chůzi, běh, cyklistiku, silový trénink, jógu, HIIT, turistiku nebo další kardio aktivity. Systém ale zároveň rozeznává jízdu autem, vlakem či autobusem, létání nebo běžné dojíždění. Poznat má také nákup potravin, oblečení nebo třeba vybavení do domácnosti.
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Apple jde navíc ještě dál. Ambient Sensing totiž počítá s kategoriemi jako rodinný čas, schůzka, večírek, odpočinek, čekání, sledování televize, práce na notebooku či stolním počítači, používání tabletu, čtení knihy, studium nebo psaní poznámek. Nechybí dokonce ani čištění zubů, používání zubní nitě, oblékání nebo nanášení kosmetických přípravků.
Pokud vás výčet toho, co dokáží Apple Watch díky umělé inteligenci rozpoznat a potažmo, jak moc to zasáhne do vašeho soukromí, přiznám se, že nejste sami. Stejně tak ale visí ve vzduchu otázka, podle čeho vše vlastně budou určovat. Odpovědí je podle reportéra Marka Gurmana kombinace senzorů a mikrofonů hodinek, přičemž Apple údajně nebude zvuk nahrávat ani ukládat a systém nebude schopný vytvořit přepis konverzace. Jak přesně tedy dokáže rozhovory analyzovat a zároveň zachovat toto omezení, zatím není jasné.
Za mě může být právě Ambient Sensing jednou z funkcí, které na první pohled nezní nijak převratně, ale v praxi mohou výrazně změnit způsob používání Apple Watch. Představa, že se večer podíváte na hodinky a ty vám samy shrnou, kolik času jste strávili prací, sportem, cestováním, rodinou nebo třeba domácími pracemi, je totiž docela zajímavá. Jak však píšu výše, zároveň mě podobný monitoring docela děsí a pokud do hodinek skutečně dorazí, budu určitě chtít vědět, jak k němu Apple dochází. Vůbec by mě ale nepřekvapilo, kdybychom se bavili jen o funkci určení pro USA, protože v Evropě nemá Apple zatím na poli umělé inteligence vůbec snadné působení.