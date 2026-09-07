Představení ohebného iPhone už je jistota. Láká na něj Spigen i CASETiFY

O brzkém představení prvního ohebného iPhone už nemá smysl pochybovat. Potvrzují jej totiž prakticky všechny spolehlivé zdroje z dodavatelského řetězce či mediálního světa, ale už i výrobci příslušenství. Mezi ty se nyní zařadil i oblíbený Spigen spolu s výrobcem krytů CASETiFY. V obou případech se tedy jedná bezesporu o „těžké váhy“ na poli výrobců doplňků pro telefony.
Velmi zajímavé je nicméně to, že CASETiFY evidentně počítá s tím, že se bude telefon jmenovat iPhone Duo a nikoliv iPhone Ultra, jak se doposud předpokládalo. Je nicméně samozřejmě otázkou, z čeho tak výrobce usuzuje. Ohebný iPhone je totiž již dlouhé měsíce označován jako iPhone Ultra s tím, že tento název byl potvrzen třeba i reportérem Markem Gurmanem z Bloombergu, dle kterého takto označují novinku i lidé v Apple.
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Nicméně v posledních hodinách se objevily informace o tom, že Apple může přeci jen sáhnout po jiném označení, čímž by svět dost překvapil. Je ale pravda, že název je ve výsledku tím nejméně důležitým, co je třeba u telefonu řešit. Mnohem zajímavější budou totiž samozřejmě jeho technické specifikace, které se zdají být z dosavadních úniků opravdu působivé. Až na absenci teleobjektivu a Face ID by se totiž mělo jednat výbavou o prémiovou záležitost, která dokáže uspokojit i ty nejnáročnější uživatele. Zda tomu tak bude či nikoliv bychom se nicméně měli částečně dozvědět už ve středu. Tedy nikoliv „měli bychom“, ale „dozvíme“. Představení už je totiž opravdu jisté.