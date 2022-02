Apple znovu odsunul představení ohebného iPhonu

Zatímco androidí výrobci představují nové ohebné smartphony jako na běžícím páse, Apple si dává s touto technologickou novinkou na čas. V minulosti jsme sice již několikrát slyšeli přesný termín jejího odhalení, vždy z něj však nakonec sešlo ať už z důvodu obav Applu z jeho přijetí, nebo nedostatečně pokročilých technologií. A tentýž osud potkává další termín představení, kterým měl být rok 2023, na kterém se shodovala valná většina uznávaných zdrojů.

V příští rok věřil i displejový expert a analytik v jedné osobě Ross Young, který se v posledních letech prezentuje jednou přesnou předpovědí za druhou. Jeho zdroje mu však měly nedávno sdělit, že Apple představení ohebného iPhonu opět odložil a to poměrně výrazně – konkrétně o dva roky na rok 2025. Ačkoliv je otázkou, co přesně může za tímto krokem být, jako nejpravděpodobnější se jeví opět “jen” nedostatečně vyvinuté technologie, které by Apple pro svůj telefon potřeboval využít a na které tedy bude třeba počkat, než je lidstvo vytvoří. Jakékoliv menší vývojové trable pramenící například z nutnosti úprav stávajících řešení by totiž zabraly prakticky 100% daleko méně času.

Apple může ohledně brzkého (ne)uvedení ohebného iPhonu uklidňovat minimálně fakt, že přijetí tohoto typu smartphonů ve světě je zatím relativně pomalé a to i přesto, že jej jsou někteří výrobci v čele se Samsungem schopni vyrábět za ceny standardních telefonů. Zdá se tedy, že svět spíš technologii jako takové zatím příliš nevěří a je k ní tedy proto extrémně zdrženlivý. Je nicméně otázkou, jak dlouho mu podobné obavy vydrží.

iPhone můžete zakoupit například zde