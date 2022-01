Apple nemá stále jasno v tom, jak bude vypadat jeho první ohebný iPhone. Zde je důvod

Zatímco výrobci androidích telefonů ukazují jeden ohebný model za druhým a například takový Samsung má již za sebou tři generace svých “skládaček”, Apple se vstupem do tohoto světa stále vyčkává. V kuloárech se sice dlouhé roky šušká, že dříve či později ohebný iPhone světu přeci jen představí, kdy se tak stane ale zřejmě ještě neví ani on sám. A díky zdrojům velmi přesného leakera Dylanadkt známe důvod.

V souvislosti s prvním ohebným iPhonem se nejčastěji skloňuje rok 2023 či 2024, což je stále relativně vzdálená doba. Podle zdrojů leakera je tomu tak proto, že Apple stále sám vůbec neví, pro jaký koncept ohebného iPhonu se rozhodne, byť jich má rozpracovaných již celou řadu. Jeho nerozhodnost však nepramení z toho, že by si jednoduše nebyl schopen vybrat mezi “véčkovým” a “knihovým” způsobem zavírání, ale z toho, že není přesvědčen o kvalitě technologií, které má svět v současnosti k dispozici. Ty nejsou dle něj údajně stále srovnatelné s klasickými “pevnými” technologiemi používanými v klasických smartphonech.

Poměrně zajímavé je pak to, že se Apple do svého prvního skládacího iPhonu údajně nehrne i kvůli obavám z dlouhodobého zájmu o tento typ telefonů mezi uživateli. Zatím se totiž tak úplně nezdá, že by na trhu se smartphony způsobily vyloženě boom, byť se jedná o nesmírně zajímavá zařízení s dnes již dostupnými cenovkami. Tyto obavy však vyústí spíš v to, že nebude představovat jednu generaci ohebného iPhonu za druhou, než v to, že by tento typ telefonu úplně odpískal. Vše ale ukáže samozřejmě až čas.