Apple je zase o krok blíž představení ohebného iPhonu

Přestože se čas od času objeví zprávy o tom, že je vývoj ohebných iPhonů, iPadů či Maců uložen k ledu, valná většina analytiků i leakerů je stále přesvědčena o pravém opaku – tedy o tom, že vývoj těchto hardwarů probíhá na plné obrátky. To ve výsledku svým způsobem potvrzuje i samotný Apple, který si registruje čím dál tím víc patentů spojených právě s ohebnými technologiemi, přičemž jednu takovou si zaregistroval i nyní.

Dlouhodobě se zdá, že jedním z hlavních úskalí, které Apple musí při vývoji svých ohebných zařízeních řešit, je displej – konkrétně pak jeho vlastnosti v místě ohybu. Zdá se totiž, že na plast či jiné podobné materiály spoléhat nechce, ale své zraky upírá ke speciálním typům ohebných skel. V novém patentu pak naznačuje, že tato skla by mohla mít dokonce různou šířku, přičemž v místě ohybu, kde by byl umístěn pant, by byla nejtenčí. Právě různou tloušťkou skla by pak rád Apple docílil toho, aby byl displej 100% rovný ve všech místech, což je v současnosti pro konkurenční ohebné telefony víceméně nemyslitelné. V místě pantu je totiž určitý ohyb cítit prakticky u všech dosavadních modelů.

Jelikož se jedná o jeden z mnoha patentů, je samozřejmě třeba jej brát s rezervou. Nicméně vzhledem k tomu, že se na vývoji dle všeho skutečně pracuje a podobných patentů přibývá, je klidně možné, že se nyní díváme na to, co nám Apple za pár let či měsíců představí. Vše v tomto směru ukáže skutečně až čas.