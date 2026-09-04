DATART nákupy přináší až 40% slevy na elektro i mnoho dalšího

Komerční sdělení: Chcete si zpříjemnit začátek září nákupy? Pak by vám rozhodně neměla utéct nynější slevová akce na DATARTu. Tento oblíbený obchod totiž odpálil své oblíbené DATART nákupy, v rámci kterých lze nyní ušetřit při nákupu nejrůznějších produktů až 40 %. A že je o co stát. Do slev se totiž dostalo nepřeberné množství produktů ze širokého spektra kategorií.
DATART byl tentokrát na slevy opravdu štědrý, díky čemuž si můžete užít například až 30% slevy na televize, foto či video, 40% slevy na audio, osvětlení či produkty z kategorie Herní zóna. Když bychom pak chtěli být konkrétní, levněji seženete třeba chytré hodinky Garmin, špičkové OLED televize od LG, drony či stabilizátory od DJI nebo třeba herní periferie od Razer. Na své si ale přijdou i fanoušky produktů pro zahradu, domácí práce, vaření a tak podobně.
Jak už však bývá u podobných slev zvykem, jsou omezené jak časově, tak i kusově. Akce platí konkrétně jen do 14. září s tím, že skladové zásoby nejsou ani zdaleka neomezené, ba právě naopak u některých produktů hlásí ukazatele dostupnosti, že se zásoby pomalu tenčí. Z toho důvodu doporučujeme s nákupem neotálet a naopak sáhnout po vybraném produktu co možná nejdříve. Protože pokud slevu promarníte, je možné, že už se k ní jednoduše nedostanete kvůli tomu, že daný produkt nebude znovu rychle naskladněn.