iPad mini za 2800 Kč či iPhone SE za 1990 Kč. Nakupte na MacBookarně za absurdně nízké ceny

Že jsou Apple produkty drahé? Ale kdepak! Stačí vědět, kam pro ně chodit, respektive pak kde je nakupovat. Naprosto perfektním místem, na kterém pořídíte iPhony, iPady či Macy za extrémně nízké ceny, je třeba eshop Macbookarna.cz, který se zaměřuje na prodej použitých, avšak velmi zachovalých Apple produktů za supernízké ceny. A že je z čeho vybírat. K dispozici jsou totiž jak novější modely, tak i řada starších, perfektně zachovalých za opravdu exkluzivní ceny.

Pokud vám nějaké to starší „jablíčko“ nevadí a jde vám hlavně o nízkou cenu, vězte, že třeba takové iPady mini 3 lze na MacBookárně sehnat už od 2799 Kč, druhou generaci iPadů Air pak za 3499 Kč a modely Pro klidně za necelých 5000 Kč. Ceny jsou tedy opravdu extrémně nízké a to i u iPhonů. Vždyť iPhone 7 za pouhé 2990 Kč či 8 za necelé 4 tisíce korun seženete jen zřídkakdy – a tím spíš ověřené. MacBookarna.cz totiž dává ke všem prodávaným produktům roční záruku, takže se nemusíte absolutně bát toho, že byste koupili „zajíce v pytli“, který se brzy po koupi rozbije a vám zbudou oči pro pláč. Další přidanou hodnotou tohoto obchodu je pak fakt, že máte k dispozici 30 dní na vrácení nebo výměnu zboží bez udání důvodu, takže si můžete vše dobře prohlédnout, vyzkoušet a podle toho se rozmyslet, zda pro vás má nebo naopak nemá nákup smysl. Ale pozor, skladové zásoby obchodu nejsou bezedné, ba právě naopak. S nákupy tedy raději příliš neotálejte, ať vás nějaký ten šťastlivec nepředběhne. Za takto nízké ceny by to ostatně vůbec nepřekvapilo.

Kompletní nabídku obchodu MacBookarna.cz naleznete zde