Jak správné osvětlení ovlivňuje výkon, koncentraci a únavu očí při práci na PC nebo Macu

Sedíte u počítače, koukáte do monitoru a po pár hodinách máte pocit, že vám někdo nasypal písek do očí? Bolí vás hlava, pálí vás oči a soustředění se najednou někam vytratilo. Často za to nemůže jen moc práce nebo málo kávy. Problém bývá přímo kolem vás – konkrétně ve světle. Správně nastavené osvětlení kanceláře totiž není jen designový detail, ale má přímý vliv na pohodlí, výkon i to, jak dlouho u práce vydržíte bez zbytečné únavy.
Proč nevhodné světlo unavuje oči
Oči při práci na PC nebo Macu neustále přeskakují mezi jasným displejem, klávesnicí, stolem a okolím. Když je pak mezi nimi příliš velký rozdíl v jasu, musí se pořád přizpůsobovat, což je moment, kdy se dostavuje pálení očí, bolesti hlavy nebo horší koncentrace.
Nejčastější chyby jsou jednoduché:
- monitor svítí příliš silně v tmavé místnosti;
- pracovní stůl je přímo proti oknu;
- slunce dopadá na displej a vytváří odlesky;
- nad stolem je ostré, studené světlo bez dalšího osvětlení;
- pracujete jen při světle malé lampičky a okolí je tmavé.
Výsledkem je, že oči pracují víc, než by musely a když jsou unavené oči, unavená je většinou i hlava.
Jak nastavit osvětlení kanceláře, aby se vám pracovalo lépe
Správné nastavení osvětlení kanceláře je naštěstí poměrně jednoduchou záležitostí. Stačí si totiž pamatovat, že pracovní místo by mělo být rovnoměrně osvětlené, bez ostrých kontrastů a odlesků. Nejlepší je mít monitor bokem k oknu, což zajišťuje jeho přirozené nasvícení. Když je totiž monitor zády k němu, obrazovka pak může být příliš tmavá vůči jasnému venkovnímu světlu. Když je zase nasměrován přímo k oknu, může vám na displej bude dopadat světlo a odrážet se v něm.
Ideální je pak denní světlo doplnit kvalitním umělým osvětlením. Stropní světlo vytvoří základ, stolní lampička může příjemně nasvítit pracovní plochu. Jen myslete na to, že lampička nemá svítit přímo do očí ani na monitor. Osobně pak používám dvojici LED svítidel za monitorem nasměrovaných na zeď, což vytvoří příjemnou atmosféru a zároveň nepálí do očí.
Co se pak týče barvy a teploty světla, pro práci u počítače většině lidí vyhovuje neutrální bílé světlo. Není příliš žluté, takže neuspává, ale ani přehnaně studené a ostré. Večer pak může být příjemné světlo trochu ztlumit a zateplit, aby tělo nedostávalo signál, že je stále poledne. Přesně tak to mám nastavené i já a musím říci, že mu tento styl práce opravdu vyhovuje – zejména v zimních měsících, kdy je tma brzo vám oči poděkují.
Jas monitoru musí sedět okolí
Velmi častou chybou je i to, když je displej nastavený na maximální jas. Vypadá to sice možná efektně, ale ve skutečnosti je to pro oči podobné, jako kdybyste celý den koukali do malé lampy. Jas obrazovky proto nastavte tak, aby nepůsobila jako nejsvětlejší věc v místnosti. Displej má být dobře čitelný, ne zářit. Pokud tedy pracujete večer nebo za šera, jas obvykle snižte.
Pomoci může i automatické přizpůsobení barev a jasu podle denní doby. Mac i většina počítačů s Windows nabízí noční režim, který večer omezí modré světlo a posune barvy do teplejších tónů. Není to sice zázrak na všechno, ale očím to může práci zpříjemnit. Ne každému však přizpůsobení barev při večerní práci úplně vyhovuje, takže si je samozřejmě potřeba najít to, co vám nejvíc sedí.
Jak chránit oči při práci na PC
Jak tedy můžete sami vidět, otázka jak chránit oči při práci na PC nemá jednu kouzelnou odpověď, ale spíš zde funguje několik drobných návyků dohromady. Nejdřív tedy upravte pracovní prostředí. Odstraňte odlesky, nastavte vhodný jas monitoru a zajistěte, aby v místnosti nebyla tma ani nepříjemně ostré světlo.
Možná se teď budete smát, ale kromě světla a tak podobně řešte i to, abyste nezapomněli pravidelně mrkat. Při soustředěné práci u monitoru totiž mrkáme méně, oči vysychají a začnou pálit. Občas se proto vědomě podívejte jinam než na displej. Dobře funguje jednoduché pravidlo 20–20–20, kdy zhruba každých dvacet minut se na dvacet sekund podívejte do dálky, ideálně alespoň šest metrů. Oční svaly si odpočinou a vy se po krátké pauze často vrátíte k práci soustředěnější.
Pomáhá také správná vzdálenost monitoru. Obrazovka by neměla být nalepená těsně u obličeje. Většině lidí vyhovuje vzdálenost přibližně na délku natažené ruky a horní okraj monitoru lehce pod úrovní očí.
Světlo jako součást pracovního výkonu
Co tedy říci závěrem? Z vlastní zkušenosti mohu říci, že když si člověk nastaví dobré osvětlení kanceláře, zprvu asi nečeká žádnou revoluci. Jenže pak si všimne, že ho méně bolí hlava, déle se soustředí a odpoledne není úplně vyřízený z obyčejného koukání do obrazovky. Správné světlo tedy není jen zbytečný luxus, ale naopak součást zdravého pracovního místa – stejně důležitá jako dobrá židle, správně nastavený monitor nebo pravidelná pauza.
Jestli vás tedy po práci u PC často pálí oči, nezačínejte hned hledáním zázračných brýlí. Nejprve se podívejte kolem sebe. Možná totiž stačí posunout monitor, zatáhnout roletu, rozsvítit lampu a stáhnout jas obrazovky. Oči vám to pravděpodobně vrátí rychleji, než čekáte.