Ambientní osvětlení k televizi: Jak LED pásky zlepší sledování filmů a seriálů

Následující scénář známe asi každý. Večer zhasnete světla, pustíte si oblíbený film a během chvíle zjistíte, že vás začínají bolet oči. Jasný televizor v úplně tmavé místnosti totiž představuje pro zrak poměrně velkou zátěž. Přitom existuje jednoduché řešení, které nejen zvýší komfort při sledování, ale zároveň dodá obývacímu pokoji modernější vzhled. Řeč je konkrétně o ambientním osvětlení TV, které si dnes můžete vytvořit pomocí kvalitního LED pásku během několika minut.
Správně navržené podsvícení navíc nepůsobí jen jako designový doplněk. Dokáže opticky zlepšit kontrast obrazu, snížit únavu očí a vytvořit příjemnější atmosféru při sledování filmů, seriálů i hraní her. Pojďme se na něj tedy společně podívat podrobněji.
Proč má LED pásek za televizí smysl
Mnoho lidí se snaží sledovat televizi v naprosté tmě. Ve skutečnosti je ale pro oči mnohem příjemnější, pokud se za obrazovkou nachází jemné rozptýlené světlo. Díky němu totiž není rozdíl mezi jasem televizoru a okolím tak výrazný, takže se zrak nemusí neustále přizpůsobovat.
Právě proto se stále častěji doporučuje LED pásek za televizi, který vytváří mírné světlo odrážející se od stěny. Výsledkem je pohodlnější sledování i při několika hodinách u filmu nebo seriálu. Mnoho uživatelů navíc popisuje, že obraz díky tomu působí kontrastněji a černá barva se subjektivně jeví hlubší.
Velkou výhodou LED pásků je také minimální spotřeba energie, dlouhá životnost a jednoduchá instalace bez nutnosti jakýchkoliv stavebních úprav.
Jak správně osvětlit televizi
Pokud přemýšlíte, jak osvětlit televizi, vyplatí se dodržet několik jednoduchých pravidel. Myslete hlavně na to, že se LED pásek lepí na zadní stranu televizoru přibližně po obvodu zadního krytu. Díky tomu vznikne rovnoměrná světelná aura kolem celé obrazovky. Ideální je ponechat několik centimetrů od okrajů, aby světlo nebylo příliš výrazné a rovnoměrně se rozptýlilo po stěně.
Velkou roli hraje také barva světla. Pro běžné sledování filmů se doporučuje neutrální nebo studenější bílá, která nenarušuje vnímání barev na obrazovce. Pokud ale chcete vytvořit spíše relaxační atmosféru, můžete zvolit RGB nebo RGBW LED pásky s možností měnit barvy podle nálady.
Důležitá je ale samozřejmě i intenzita světla. Ambientní osvětlení totiž nemá televizi přezářit, ale pouze jemně osvětlit prostor za ní. Příliš silné světlo by mělo opačný efekt a při sledování by spíše rušilo.
Chytré osvětlení posouvá zážitek na novou úroveň
Při výběru LED pásku se pak v dnešní době vyplatí myslet i na budoucnost. Stále větší oblibě se totiž těší chytré LED pásky, které lze ovládat pomocí mobilní aplikace, hlasových asistentů nebo je začlenit do chytré domácnosti. Snadno tak nastavíte jas, barvu světla i časové automatizace. Večer se může osvětlení rozsvítit automaticky po zapnutí televize a po skončení sledování se zase samo vypnout.
Největším lákadlem ale může být synchronizace osvětlení s obrazem. Vybrané systémy totiž dokážou analyzovat dění na televizoru a v reálném čase přizpůsobovat barvu i intenzitu světla tomu, co se právě odehrává na obrazovce. Akční scény díky tomu mohou prostor zalít červenými odstíny, moře vytvoří modrou atmosféru a noční záběry zůstanou decentně tlumené. Výsledkem je mnohem působivější zážitek při sledování filmů, seriálů i hraní her, který dokáže domácí kino posunout o úroveň výš.
Na co si dát při výběru pozor
Kromě chytrých funkcí se zaměřte také na délku LED pásku a kvalitu použitých diod. Pásky by měly odpovídat velikosti televizoru a poskytovat rovnoměrné světlo bez viditelných tmavých míst.
Praktické je také napájení přes USB přímo z televizoru. LED pásek se pak rozsvítí společně s televizí a není potřeba řešit samostatné zapínání. A pokud přeci jen zvolíte externí napájení, vyplatí se ověřit, zda podporuje časovače nebo automatické zapnutí.
Podsvícení televize LED není jen design
Mnoho lidí pořizuje podsvícení televize LED hlavně kvůli modernímu vzhledu. Ve skutečnosti ale toto řešení přináší mnohem více výhod. Kromě příjemnější atmosféry totiž pomáhá snižovat únavu očí při večerním sledování, opticky zvýrazňuje obraz a dodává celé sestavě elegantnější vzhled.
Pokud navíc zvolíte chytré řešení, získáte možnost pohodlného ovládání přes mobilní telefon, automatizace i efektní synchronizace s obrazem. Ambientní osvětlení tak není jen designovým doplňkem, ale stává se součástí moderní chytré domácnosti. Instalaci zvládnete během několika minut a rozdíl poznáte hned při prvním filmovém večeru.