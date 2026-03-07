Jak si podsvítit herní monitor pomocí LED pásků

Pokud trávíte hodiny u herního monitoru a chcete si hraní maximálně zpříjemnit, rozhodně stojí za zvážení podsvícení. Správně zvolené světlo nad monitor, LED pásek za monitor nebo obecně LED světlo na monitor totiž dokáže nejen zvýraznit vizuální efekty hry, ale také zmírnit únavu očí při dlouhých videoherních seancích. Podsvícení herního monitoru tedy už dávno není jen módní výstřelek, ale praktický doplněk herního setupu, který umí zlepšit atmosféru a komfort hraní. Ale jak na něj?
První krok je výběr vhodných LED pásků. Na trhu najdete pásky různé délky, bílé i RGB varianty s možností změny jasu a efektů. Pokud pak chcete opravdu smysluplná světla na monitor, zaměřte se zejména na pásky s dostatečnou svítivostí a kvalitními barvami. T vlastních zkušeností totiž můžu (bohužel) říci, že slabé LED pásky často nedokážou rovnoměrně osvětlit prostor za monitorem, a efekt pak působí rozpačitě.
Další klíčová věc je pak bezesporu umístění. Nejčastější volbou je LED pásek za monitor nalepený po jeho okrajích tak, aby světlo směřovalo k zdi a vytvářelo příjemný halo efekt. Světlo nad monitor zase může sloužit k přímému doplnění jasu v okolí, například pokud často hrajete v tmavé místnosti. LED světlo na monitor lze doplnit i menšími pásky nebo bodovými světly po stranách monitoru, aby bylo osvětlení herního setupu rovnoměrné a nerušilo kontrast obrazu.
Co se týče napájení, to je sice jednoduché, ale i přesto stojí za pozornost. Většina LED pásků funguje přes USB, což je ideální pro připojení přímo do monitoru nebo PC. Některé náročnější modely však vyžadují externí adaptér, což může být leckdy tak trochu oříšek. Právě z toho důvodu se předem ujistěte, že jednak zdroj zvládne potřebný výkon a že kabeláž nebude překážet, potažmo že máte vůbec „nazbyt“ ještě další zásuvku. Praktickou volbou jsou pásky s ovladačem nebo aplikací, které umožní měnit barvy, jas i efekty během hraní, aniž byste museli vstávat od stolu.
Ohledně barevných efektů, většina LED pásků dnes nabízí možnost měnit barvy, jas i různé blikající nebo přechodové efekty prostřednictvím ovladače nebo aplikace v telefonu. Mnoho návodů a recenzí pak dokonce často naznačuje, že světla mohou reagovat přímo na dění na obrazovce, ale u běžných pásků to takhle bohužel nefunguje. Aby totiž světla opravdu sledovala, co se právě děje ve hře nebo ve filmu, potřebujete speciální buď hardware nebo software, například systémy inspirované Ambilightem, které snímají obraz a přeměňují ho na signál pro LED.
Další možností je pak to, že je LED pásek ovládán přes mobilní aplikaci, která „poslouchá“ okolí a na jeho základě mění barvu. To ale není upřímně úplně spolehlivé řešení, jelikož reaguje ve de facto na vše, co telefon slyší. Faktem nicméně zůstává, že bez jakéhokoliv typově podobného řešení zůstává podsvícení herního monitoru a světlo nad monitorem jen statické nebo s nastavitelným efektem, který sice výrazně zlepšuje atmosféru a komfort při hraní, ale nemění se samo podle toho, co vidíte na obrazovce.
Podtrženo, sečteno – podsvícení herního monitoru pomocí LED pásků je jednoduchý, cenově dostupný a efektivní způsob, jak zlepšit vizuální zážitek a komfort při hraní. Správná volba pásků, jejich umístění, napájení i možnosti ovládání dokáží z obyčejného herního setupu udělat prostor, který vás vtáhne do hry a udrží oči od únavy i po několika hodinách hraní. Pokud tedy patříte mezi hráče, podobnou vychytávku byste rozhodně neměli minout.