Tim Cook: Pokud se dívám víc na iPhone než někomu do očí, dělám něco špatně

Tim Cook v rozhovoru pro CBS Evening News uvedl zajímavou věc. Když se jej moderátorka ptala na to, kolik času tráví na svém telefonu a že lidé obecně bojují s tím, že tráví na telefonu příliš mnoho času, uvedl, že Apple vytvořil produkt, který jim má usnadnit život. Nevytvořil ale produkt, na kterým by chtěl, aby bylo lidstvo závislé a nebo jej používalo víc než je zdrávo. Onu hranici toho, kolik času trávit na telefonu si však musí určit každý sám.

Tim také uvedl, že on sám má jednoduché pravidlo pro používání svého iPhone. „Pokud trávím víc času díváním se do displeje svého telefonu než kolik času se dívám někomu do očí, dělám něco špatně“. Cook také dodal, že začal používat mnohem méně notifikací než dřív a celkově s telefoném méně interaguje a jeho život je tak mnohem klidnější.