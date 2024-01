Používejte iPhone jako Kimi Räikkönen a znovu si jej zamilujete!

První věcí, kterou si Kimi nasazuje, když vstává a tou poslední, kterou sundává, jsou sluneční brýle, které jej nechrání před sluncem, ale před světem a přesně v tomto pohledu na svět se odráží celá jeho filozofie. Když jeden z mých nejoblíbenějších sportovců konečně vydal biografii, tušil jsem, že se mám na co těšit. V mém i Kimiho životě však máme jednu společnou věc, o kterou bych se s vámi rád podělil a možná bude inspirovat i vás. Hned na úvod musím říct, že tou společnou věcí bohužel není řidičské umění, ale způsob, jakým využíváme mobilní telefon a veškeré moderní technologie.

Osobně jsem začal používat iPhone s příchodem iPhonu 4 a od té doby dodržuji jednu zásadní věc. Stejně tak jako Kimi, ani já se nenechávám ničím vyrušovat a koncentruji se 100 % na to, co právě dělám. Osobně mám telefon nastavený tak, že mi nechodí žádné notifikace a upozornění prakticky na nic, kromě příchozího hovoru. I ten mám často nastaven pouze na vibrace. Možná si nyní myslíte, že mam vypnuté to otravné pípání, kterého jsem si užil dost v době, kdy frčelo ICQ, ale mé nastavení je ještě o krok dál. Na lock screenu ani nikde jinde nemám žádná oznámení a jediné, co mě upozorní na příchozí zprávu nebo mail, je notifikace přímo na ikoně. Tyto notifikace na ikoně mám navíc nastavené jen u Zpráv, WhatsApp a Mailu.

Navíc mám na cokoli kromě příchozích hovorů nastaven tichý režim, kdy mi nic nepípá, nevibruje ani nijak jinak neotravuje a tak, ať se na mém telefonu stane cokoli, zjistím to až v momentě, kdy jej odemknu a podívám se na něj. Říkám si, že pokud by někdo nedej Bože umíral, tak mi to asi nedá vědět tím, že mi pošle zprávu na WhatsApp, ale zkrátka mi zavolá. Ostatní věci pak mají vždy dost času až do chvíle, kdy se rozhodnu se jim věnovat.



V současné době vás v každém YouTube kanálu, na každé sociální síti a nevím kde ještě všichni nabádají k tomu, abyste potvrdili odběr, zapnuli notifikace a nechali se svým způsobem otravovat. V momentě, kdy pak pracujete, musíte řešit nejrůznější oznámení a notifikace, z nichž se alespoň občas na nějaké rozhodnete zareagovat okamžitě, a i kdybyste nereagovali, pouze sledování toho, co se právě děje a co vám váš telefon nebo hodinky oznamují, vás ruší od toho, co právě děláte. Možná se vám zdá, že pak nebudete v obraze a nebudete vůbec tušit, co se děje. Za pár dní však zjistíte, že vás nic neobtěžuje, nemusíte se na nic rušivého soustředit a věcem, které vám nyní přicházeli během dne a stejně jste se řadě z nich nevěnovali okamžitě, se nyní můžete věnovat až v momentě, kdy na ně máte čas a chuť.

Vyzkoušejte alespoň na pár dní vypnout na svém telefonu, hodinkách a Macu vše, co vás upozorňuje na nějakou akci, samozřejmě kromě těch, které nezbytně potřebujete. Vypínaní senzoru požárů napojeného na HomeKit tedy není nejlepší nápad. Zkuste si nechat zapnuté pouze zvuky a notifikace pro příchozí hovory a vychutnejte si klid, který nyní máte na práci. Možná se vám to zalíbí natolik, že již vše necháte v tomto nastavení trvale. Pokud naopak budete mít pocit, že jste omezováni, můžete notifikace kdykoli opět zapnout.