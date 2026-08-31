WinRAR vydal první reklamu v histori a je geniální!

Společnost WinRAR si letos začala delat legraci sama ze sebe a začala slavit jendotlivé uživatele, kteří si koupili licenci na její software. WinRAR je totiž legenádrní tím, že nabízí 40 denní zkušební variantu, po které však pouze nabídne možnost koupit licenci online a nebo zkrátka jen toto okno nabízející zakoupení WinRAR zavřete pomocí tlačítko Close. WinRAR ve své nové a nutno podotknout že první reklamě ukazuje, že 40 dní terial verze neznamená dokud vám nebude 40 let. Ostatně podívejte se na reklamu sami, osobně ji pavažuji za opravdu velmi povedenou a věřím ,že vás pobaví.