Ferrari navržené tvůrcem iPhone se vydražilo za šílených 40 milionů dolarů

Když se řekne Jony Ive, většině jablíčkářů se pravděpodobně vybaví iPhone, iMac, iPod nebo další produkty, kterými Apple v minulosti zásadně změnil svět technologií. Ive ale po svém odchodu z Applu rozhodně nezůstal sedět doma a postupně se pustil také do projektů mimo svět počítačů a telefonů. Jedním z nich je spolupráce s Ferrari. A nyní se ukázalo, jakou hodnotu může mít auto, na jehož podobě se Ive podílel.
První vyrobený exemplář elektrického Ferrari Luce se totiž na aukci v kalifornském Monterey vydražil za neuvěřitelných 40 milionů dolarů. Automobil s výrobním číslem 0 byl jedním z hlavních lákadel aukce RM Sotheby’s a výsledná částka výrazně překonala původní očekávání. A aby toho nebylo málo, Luce se tím stal rekordmanem mezi novými automobily prodanými v aukci. Předchozí rekord drželo Ferrari Daytona SP3, které se loni prodalo za 26 milionů dolarů. Tentokrát tedy nový majitel za vůbec první elektrické Ferrari zaplatil ještě o 14 milionů dolarů více.
Ferrari Luce je přitom mimořádně zajímavé také z pohledu Applu. Na jeho designu totiž spolupracovalo studio LoveFrom, které založil právě Jony Ive po svém odchodu z Applu. Ive s Ferrari a společností Exor uzavřel dlouhodobou spolupráci už v roce 2021 a Luce je jedním z jejích nejviditelnějších výsledků.
Na první pohled je přitom jasné, že Luce není úplně typické Ferrari. Vůz se snaží kombinovat charakteristický italský design s výrazně minimalistickým přístupem. Právě ten je s Ivem dlouhodobě spojován a člověk se při pohledu na některé detaily nemůže ubránit pocitu, že se na autě skutečně podepsal někdo, kdo strávil desítky let navrhováním produktů Applu. Ferrari Luce je zároveň historicky důležitým vozem pro samotné Ferrari. Jde totiž o první plně elektrický automobil značky. Jeho běžná cena začíná na 550 000 eurech, tedy zhruba na 13,5 milionu korun. Aukční částka 40 milionů dolarů je tak ve srovnání s běžnou cenou opravdu astronomická.
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Tentokrát ale nový majitel nekupoval jen samotné auto. Šlo o vůbec první vyrobený kus s označením Chassis 0 a navíc o speciální provedení Tailor Made. Právě kombinace historického významu, exkluzivity a skutečnosti, že jde o první elektrické Ferrari, z něj udělala mimořádně atraktivní sběratelský předmět. Zajímavé je také to, že celý výtěžek z aukce poputuje na charitativní účely prostřednictvím Ferrari Foundation. Nejde tedy jen o to, že někdo utratil 40 milionů dolarů za velmi drahé auto. Peníze mají podpořit vzdělávací projekty po celém světě.
A právě tady je možná nejzajímavější celá pointa. Jony Ive už několik let není zaměstnancem Applu, přesto se jeho jméno stále objevuje u produktů, které dokážou vzbudit obrovskou pozornost. Tentokrát to není iPhone ani Mac, ale Ferrari za 40 milionů dolarů. A pokud jste někdy přemýšleli, co vlastně Jony Ive dělá po Applu, odpověď je poměrně jednoduchá. Navrhuje věci, za které jsou lidé stále ochotni zaplatit opravdu absurdní částky.