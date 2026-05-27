Svět se vysmívá novému Ferrari Luca! Podívejte se na ty nejlepší internetové vtípky

Nové modely Ferrari tradičně vzbuzují obrovský obdiv a vlnu nadšení z úchvatného designu i špičkové techniky. První čistě elektrický vůz s názvem Luce, který automobilka představila tento týden, ale tvrdě narazil. Internetem se šíří desítky nemilosrdných vtipů a koláží na účet jeho velmi netradičního a uhlazeného vzhledu.
Jablečný minimalismus tvrdě narazil
Pod odvážným návrhem karoserie a interiéru je podepsané studio LoveFrom, za kterým stojí Jony Ive. Tedy bývalý šéfdesignér Applu, který dal světu iPhone, iPad nebo MacBook. Tentokrát ale dle mnohých šlápl vedle. Zatímco u elektroniky jeho čistý minimalismus sklízel obdiv, u supersportu jej lidé na sociálních sítích posměšně přirovnávají k tuctovým vozům.
Kreativita vtipálků na sociálních sítích nezná mezí. Objevují se uštěpačné obavy, zda Ive náhodou neumístil nabíjecí port zcela nesmyslně na spodní část podvozku (po vzoru nechvalně proslulé myši Apple Magic Mouse).
Další virální příspěvky zase s oblibou tvrdí, že zakladatel značky Enzo Ferrari se aktuálně musí v hrobě obracet takovou rychlostí, že by samotná kinetická energie hravě stačila na plné nabití celého nového vozu.
Úsměv ale fanouškům rychlosti rychle ztuhne při porovnání s dostupnou konkurencí. V řeči čísel totiž italská novinka s cenovkou překračující třináct milionů korun tahá za výrazně kratší konec. A to i ve srovnání se staršími modely, jako je Tesla Model S Plaid za necelého dva a půl milionu.
Já tedy nejsem žádný fanoušek do aut. Ale ve srovnání s typickým stylem pro Ferrari i mně tento model přijde jako krok vedle. Co myslíte vy?