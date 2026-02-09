Ferrari ukázalo interiér elektrického modelu Luce, navrhl jej bývalý šéfdesignér Apple Jony Ive

Ferrari prozradilo nejen název svého prvního zcela elektrického modelu, který ponese jméno Ferrari Luce, ale ukázalo také jeho kompletní interiér. O jeho design se postaral jeden z nejznámějších a nejúspěšnějších designérů všech dob, Sir Jony Ive. Muž, který stál za kultovními projekty společnosti Apple a až do roku 2019 zde působil jako šéfdesignér, nyní vytvořil něco naprosto unikátního. Milovníci produktů Apple, zejména pak iPhonu, si v novém Ferrari Luce budou připadat jako doma – obzvlášť pokud dodnes s láskou vzpomínají na skeumorfismus.
Právě skeumorfismus totiž Apple používal od prvního iPhonu, tedy od prvního iOS (tehdy iPhone OS), až do roku 2013, kdy jej nahradil takzvaný flat design. Skeumorfismus je založen na principu převádění prvků ze skutečného světa do digitální podoby při zachování jejich reálných vizuálních vlastností. Přesně na tomto principu je na první pohled založen celý interiér Ferrari Luce. Přestože jsou veškeré budíky digitální, vypadají jako analogové a nutno uznat, že Jony Ive zde opět předvedl své mistrovské dílo.
Fotogalerie
Ferrari v tiskové zprávě vydané u příležitosti prezentace interiéru vozu uvedlo: „Každá část byla navržena a zkonstruována se stejnou mírou pozornosti a preciznosti – tiše, účelně a funkčně. Vše do sebe plynule zapadá a vytváří jednotný estetický i funkční celek, který zachovává a umocňuje emocionální vzrušení z jízdy ve Ferrari. Tento holistický přístup je veden mimořádnou péčí a cíleně formován některými z nejvlivnějších osobností v oblasti technologického designu.“
Samotný Sir Jony Ive pak dodal: „Všechno je založeno na funkčnosti. Není to stylizované ani zdobené, protože tyto prvky odvádějí pozornost a nemají dlouhodobou hodnotu.“
Kromě detailů interiéru a odhalení toho, na čem Jony Ive v posledních letech pracoval, víme také, že vůz budou pohánět čtyři synchronní elektromotory s permanentními magnety. Podobnou technologii využívá i Formule 1. Maximální výkon bude přesahovat tisíc koní, zrychlení z nuly na 100 km/h zvládne vůz za 2,5 sekundy a nejvyšší rychlost bude elektronicky omezena na 310 km/h.
Ten stredný display s tou rukoväťou vyzerá dosť nevkusne ale inak to prekvapivo celkom spolu hraje. Krásny retro volant a tá kombinácia analógu s digitálom je super kiež by si z toho brali príklad aj iní a nie nasilu všade len display display display.