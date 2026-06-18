Sladkosti ani peníze už nikoho nebaví. Nejlepší dárky za vysvědčení jsou teď na DATARTu o 40 % levnější

Komerční sdělení: Konec školního roku se blíží a spolu s ním přichází i tradiční otázka, čím děti odměnit za jejich celoroční snahu. Pokud nechcete sáhnout po sladkostech nebo obálce s penězi, možná vás zaujme aktuální akce DATARTu, ve které značka Sencor zlevnila vybrané produkty až o 40 %. A co je nejlepší, ve výběru nechybí technika, která dokáže dělat radost celé léto.
Velkým lákadlem jsou především bezdrátové reproduktory, které se v posledních letech staly neodmyslitelnou součástí prázdnin. Ať už vyrážíte k vodě, na zahradu nebo na chatu, kvalitní reproduktor dokáže vytvořit tu správnou atmosféru během pár vteřin. Sencor v rámci akce nabízí například voděodolný model Sirius 2 Maxi s prostorovým zvukem, který je navržený právě pro používání venku. Nechybí ani řada dalších přenosných reproduktorů včetně dětských variant nebo výkonnějších party modelů.
Pokud vaše děti tráví hodně času s hudbou, podcasty nebo audioknihami, zajímavou volbou mohou být také bezdrátová sluchátka Sencor SEP 710BT. Ta nabídnou výdrž až 30 hodin na jedno nabití, frekvenční rozsah 20 Hz až 20 kHz a citlivost 99 dB. Jinými slovy, jde o výbavu, která bez problémů zvládne dlouhé cesty na dovolenou i každodenní používání během prázdnin.
Ve výběru ale nechybí ani větší dárky. DATART zařadil do akce například elektrické koloběžky Sencor, které patří mezi nejoblíbenější letní dopravní prostředky mladší generace. Podle konkrétního modelu nabídnou dojezd až desítky kilometrů a mohou být zajímavým způsobem, jak děti dostat ven od obrazovek.
Slevu je potřeba aktivovat v košíku
Akce probíhá od 15. do 29. června 2026 nebo do odvolání. Sleva se neuplatňuje automaticky, ale je potřeba vybraný produkt vložit do košíku prostřednictvím tlačítka „Koupit se slevou“. Vybraný sortiment je dostupný jak na e-shopu, tak i v kamenných prodejnách DATARTu, přičemž dostupnost v konkrétní prodejně si můžete ověřit přímo v detailu produktu.
Pokud tedy letos hledáte dárek za vysvědčení, který dětem vydrží déle než pár dní a zároveň jim zpříjemní celé léto, stojí za to se na aktuální nabídku Sencoru podívat. Slevy až 40 % totiž mohou z některých produktů udělat velmi zajímavou koupi.