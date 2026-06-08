WinRAR používají miliony lidí. Firma teď slaví každého, kdo si ho skutečně koupí

Pokud jste někdy rozbalovali ZIP nebo RAR soubory ve Windows, je téměř jisté, že jste narazili na WinRAR. Legendární program, jehož ikonické okno s upozorněním na vypršení zkušební verze zná několik generací uživatelů, se stal jedním z nejpoužívanějších nástrojů na světě. Existuje však jeden fascinující paradox. Přestože má WinRAR po celém světě stovky milionů uživatelů, jen relativně malé procento z nich si za něj skutečně zaplatí. Právě proto vzbudil pozornost účet WinRARu na sociální síti X, který pravidelně oslavuje každého nového zákazníka, jenž si pořídí placenou licenci. Zatímco většina technologických společností oznamuje miliony prodaných kopií nebo rekordní tržby, WinRAR si často dělá legraci sám ze sebe a vítá každého platícího uživatele téměř jako člena exkluzivního klubu.
Program, který přežil celé generace Windows
WinRAR byl uveden na trh už v roce 1995. Tehdy ještě internet vypadal úplně jinak a kapacita pevných disků byla nesrovnatelně menší než dnes. Komprese souborů proto hrála mnohem důležitější roli než v současnosti. Za téměř tři desetiletí existence se však WinRAR stal něčím víc než jen nástrojem pro archivaci dat. Pro mnoho lidí představuje jeden z posledních symbolů starého internetu – éry, kdy si uživatelé stahovali programy přímo z webových stránek vývojářů a software často fungoval na principu takzvaného sharewaru.
We love silly people! 🥳😍🤪 https://t.co/lUqh8LjQF3
— WinRAR (@WinRAR_RARLAB) November 27, 2024
Trial, který vlastně nikdy nekončí
Největší zvláštností WinRARu je jeho obchodní model. Program nabízí 40denní zkušební verzi. Po jejím skončení by si měl uživatel zakoupit licenci. Ve skutečnosti ale software nepřestane fungovat. Při každém spuštění pouze zobrazí upozornění, že zkušební období skončilo. A právě zde vznikl jeden z největších technologických memů historie. Miliony lidí po celém světě po desetiletí jednoduše klikají na tlačítko „Zavřít“ a pokračují v používání programu dál. Vývojáři si tento fenomén dobře uvědomují. Místo agresivního vymáhání plateb si z celé situace často dělají legraci a přiznávají, že právě tento přístup pomohl WinRARu získat status internetové legendy.
Přesto stále vydělává
Na první pohled by se mohlo zdát, že takový model nemůže fungovat. Přesto WinRAR přežil desítky let, během nichž zmizely tisíce jiných programů. Důvod je poměrně jednoduchý. Zatímco běžní uživatelé často používají WinRAR zdarma, firmy a organizace si licence kupují. Právě firemní zákazníci tvoří významnou část příjmů společnosti. Díky tomu mohl software přežít nástup nových verzí Windows, bezplatných alternativ i skutečnost, že moderní operační systémy dnes zvládají práci se ZIP soubory bez instalace dalšího programu.
Internetová legenda žije dál
Málokterý software se může pochlubit tím, že jej lidé používají téměř 30 let a zároveň se stal součástí internetové kultury. WinRAR je jedním z posledních programů, které připomínají dobu, kdy software nevznikal primárně proto, aby uživatele uzamkl do předplatného. A možná právě proto ho lidé používají dodnes. A pokud patříte mezi ty, kteří už léta automaticky zavírají okno s upozorněním na vypršení trialu, vězte jediné: nejste v tom ani zdaleka sami.