Recenze Hunter PRO-HC: Chytrá automatická závlaha, která se řídí podle počasí

Letošní léto ukázalo v plné síle, že pokud chcete mít krásný zelený trávník, jinak než s automatickou závlahou to zkrátka nejde. My vzhledem k tomu, že trávíme většinu roku mimo EU, jsme navíc řešili, jakým způsobem mít možnost regulovat závlahu podle počasí nebo podle aktuálního stavu trávníku. Vzhledem k tomu, že mám na trávník namířené kamery, vidím, v jakém je stavu. O sekání se stará robotická sekačka Navimow i105e, na kterou jsme se už podívali v samostatné recenzi. Mám tu výhodu, že jsem měl již kompletní rozvody automatické závlahy hotové, a tak jsem prakticky jen měnil krabičku, která se o programování závlahy starala doposud, za novou, chytřejší variantu. Princip je pochopitelně stejný, i když děláte zcela novou závlahu, jen pak je nutné si místo zhruba deseti tisíc korun za Hunter PRO-HC, který jsem zvolil, připravit spíše stovky tisíc korun.
Jak již byla řeč, vyhrála u mě nakonec jednotka Hunter PRO-HC. Jednoduše jsem si ji vyhlédl jako nejlepší variantu a pak jsem již jen vyfotil do AI starou jednotku, dal odkaz na tu od Hunteru a zeptal se, jestli ji bude možné předělat pouhým přepojením jednotlivých kabelů pro jednotlivé sekce, čerpadlo a kapénkovou závlahu pro stromy, nebo budu muset dělat něco složitějšího. Naštěstí instalace proběhla přesně tak, jak jsem doufal a jak jsem si představoval, a tak stačilo přepojit ze staré skříňky vše do nové s jedinou výjimkou, a to tou, že zatímco stará krabička měla v sobě klasický adaptér do zásuvky, Hunter má integrované trafo přímo na 230 V, a tak jsem musel rozebrat starou zásuvku a napojit přímo trojici kabelů na trafo, což s vypnutými pojistkami není žádná věda. Když jsem instalaci zvládl já, zvládne ji každý, a jediné, co si předem zjistěte, je, zda máte kompatibilní jednotky. Hunter PRO-HC využívá 24 VAC, což znamená, že musíte mít 24VAC hydroventily. Čerpadlo a další záležitosti jsou v podstatě kompatibilní s čímkoli, co jim dá impulz k tomu, aby začaly nebo přestaly fungovat.
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Samotná instalace byla pro mě, člověka, který je rád, že se rukama dokáže najíst, zhruba na 30 minut práce a kromě šroubováku v podstatě nepotřebujete nic jiného. Co mi trošku vadí, je fakt, že například k přivrtání na zeď chybí nějaká šablona a celkově není moc vymyšlené, jak elegantně krabičku na zeď přidělat. To bych u ceny, za kterou se Hunter PRO-HC prodává, celkem očekával, ale tím v podstatě všechna negativa začínají a také končí. K Wi-Fi se připojila jednotka okamžitě, a to konkrétně k 2,4 GHz, které vyžaduje. I když je dotykový displej přímo na jednotce poměrně miniaturní, píše se na něm dobře, na vše reaguje velmi rychle a navigace je intuitivní. Navíc jste si zřejmě koupili Wi-Fi jednotku na závlahu proto, aby to jediné, co na jejím displeji kdy napíšete, bylo heslo na Wi-Fi, a přesně tak to funguje. Jakmile zadáte heslo na Wi-Fi, můžete celou krabičku zavřít a zamknout přiloženými klíči a už nikdy se na její displej dívat nebudete, protože odteď ovládáte závlahu přes aplikaci. Samozřejmě, kdyby se něco stalo, máte vždy k dispozici displej, ale nenabízí nic, co neumí samotná aplikace.
Aplikace, přes kterou jednotku ovládáte, se jmenuje Hydrawise a umí vše, co si od závlahy dovedete představit. Kromě toho, že můžete k samotné jednotce připojit ať už drátový, nebo bezdrátový senzor deště, půdní čidlo vlhkosti nebo speciální průtokový ventil, který výrazně rozšiřuje možnosti, protože dokáže následně poznat například ucpanou trysku, únik vody a podobné záležitosti, má jednotka díky Wi-Fi také přístup k aktuálnímu počasí. V rámci nastavování jednotky jednoduše povolíte určování polohy nebo ji zadáte ručně a jednotka přesně ví, kde máte zahradu, a stahuje si aktuální data o počasí přesně pro vaši zahradu. Díky tomu pak můžete dělat v rámci aplikace zázraky, které vedou jednak k šetření vodou a elektřinou, protože většina z nás používá samozřejmě na zalévání vodu ze studny, ale také dostanete svůj trávník do té nejlepší kondice.
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Díky kombinaci sekcí, senzorů a aplikace si můžete nastavit vše k obrazu svému. Například když prší nad limit, který si sami nastavíte, tak se závlaha na určitých sekcích nespustí, ale na vybraných sekcích ano, protože například víte, že tam máte nad trávníkem pergolu nebo něco jiného a stejně jej potřebujete zalít. Nebo například chcete, aby kapénková závlaha fungovala i v momentě, kdy prší, ale trávníku stačí místo závlahy déšť. Aplikace vám umožňuje nastavit vše s takovou detailností, že to není o tom, co umí aplikace, ale o tom, jak moc vás bude bavit si s ní hrát a vše si přizpůsobit přesně podle potřeb vaší zahrady. Rozhodně se vám nestane, že byste narazili na něco, co chcete udělat, a aplikace to zkrátka neumožňuje. Musím tedy upřímně uznat, že aplikace vzhledem k tomu, kolik toho nabízí, chce, abyste se v ní trošku rozkoukali, a vzhledem k množství toho, co umí, mi trošku chybí možnost mít ji na Macu, protože nejenže není k dispozici jako plnohodnotná aplikace pro macOS, ale ani její iOS variantu na macOS nespustíte.
V rámci samotné aplikace si samozřejmě vytvoříte sekce závlahy podle toho, kolik jich máte, pro každou si dáte podmínky, jako jsou informace ze senzorů nebo z meteostanice, a pak už jen naplánujete, kdy a na jak dlouho se má závlaha spouštět. Samozřejmě můžete i kdykoli během dne využít dálkové ovládání a jen tak si zahradu na chvíli zvlhčit a ochladit, což třeba během opravdu horkých dnů doporučuju dělat. Stačí spustit závlahu na dvě nebo tři minuty a váš trávník to ocení. Já klasicky zavlažuju ráno, kdy se ve 4:00 spouští první sekce, pak druhá, třetí a nakonec čtvrtá. V 10:00 pak začíná kapénková závlaha, která kape vodu ke stromům, a protože mám poměrně vzrostlé stromy, běží 60 minut.
Máte v podstatě dvě možnosti, jak budete k Hydrawise přistupovat. Buď napojíte senzory, meteostanici a necháte vše na automatice, nebo si budete se závlahou hrát podle toho, co víte, že váš trávník má rád. S tím souvisí také jedna z nejzajímavějších možností, které Hydrawise nabízí, a to je takzvané zavlažování řízené pomocí Virtual Solar Sync. To v jednoduchosti znamená, že nastavíte ideální dobu závlahy vašeho trávníku v určitý den, například v den, kdy je největší horko, a aplikace pak sama díky napojení na meteostanici vyhodnocuje pomocí teploty, srážek, větru, předpokládaných srážek a informací o ročním období to, jak upravit závlahu, aby váš trávník byl v nejlepší kondici, ale zároveň jste šetřili vodu a elektřinu. Je to systém, který se doporučuje pro už zavedené trávníky, a sám jej nyní testuju. Ať už se rozhodnete pro libovolnou možnost, můžete to dělat odkudkoli na světě. To pro nás bylo zcela zásadní, a proto jsem si jednotku Hunter PRO-HC vybral. Jak jednotka, tak aplikace jsou špičkové a musím říct, že je to v kombinaci s robotickou sekačkou přesně ta věc, díky které si zahradu můžete jen užívat a nemusíte se o ni prakticky vůbec starat.