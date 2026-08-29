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Ikonická „žiletka“ Motorola RAZR V3: Jak luxusní hliníkové véčko definovalo celou generaci

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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V roce 2004 připomínala většina mobilních telefonů nevzhledné plastové cihličky, u kterých se výrobci předháněli maximálně v tom, kdo nabídne bláznivější rozložení tlačítek. Pak ale Motorola představila model RAZR V3 a trh s mobilními telefony se otřásl v základech. Z obyčejného komunikačního nástroje se přes noc stal ultimátní módní doplněk a prémiový statusový symbol, který chtěl mít v kapse naprosto každý.

Design jako ze sci-fi filmu

Motorola při návrhu RAZRu zcela ignorovala tehdejší zvyklosti a vsadila na materiály z leteckého průmyslu. Tělo tvořil eloxovaný hliník v kombinaci s hořčíkem, což telefonu dodávalo nejen neuvěřitelnou pevnost, ale i chladivý prémiový pocit v dlani. Tím největším šokem byl ale profil přístroje. S tloušťkou pouhých 13,9 milimetru působil vedle tehdejší konkurence jako zjevení z budoucnosti.

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Po odklopení vrchní části navíc uživatele ohromila zcela plochá klávesnice. Byla vyleptaná z jediného kusu kovu a podsvícená futuristickým kyanově modrým elektroluminiscenčním panelem, který připomínal estetiku filmu Tron.

Oblíbenec celebrit a prodejní rekordman

RAZR V3 se stal naprostým fenoménem. Zpočátku se prodával za astronomickou částku jako exkluzivní zboží, což jen posílilo jeho auru luxusu. S telefonem se na červených kobercích i v bulváru běžně ukazovaly hvězdy jako Paris Hilton nebo David Beckham a véčko se objevovalo ve většině tehdejších hollywoodských filmů. I díky postupnému zlevňování se ho nakonec prodalo přes 130 milionů kusů, čímž se RAZR zapsal do historie jako nejprodávanější véčkový telefon všech dob.

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Nenahraditelné uspokojení ze zaklapnutí

Z dnešního pohledu byly hardwarové parametry úsměvné. Hrubý displej, tragický VGA fotoaparát a titěrná paměť, do které se stěží vešlo pár MP3 vyzvánění. Jednu vlastnost mu ale dnešní skleněné placky mohou jen tiše závidět. Ukončit naštvaný telefonní hovor tím, že jste s dramatickým švihem a hlasitým kovovým klapnutím prudce zavřeli displej, přinášelo hmatatelné uspokojení, které žádné ťuknutí na červené tlačítko na dotykové obrazovce nikdy nenahradí.

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